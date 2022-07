Regierung Frankreich Premierministerin Élisabeth Borne verzichtet auf die Vertrauensfrage

Die französische Premierministerin reicht in ihrer Regierungserklärung der Opposition in der Nationalversammlung die Hand. Sie ruft zu Kompromissen auf.

Die Premierministerin rief die Opposition zu Kompromissen von Gesetz zu Gesetz auf. (Foto: IMAGO/Le Pictorium) Élisabeth Borne

Paris Auf die traditionelle Vertrauensfrage verzichtete die französische Premierministerin Élisabeth Borne nach ihrer Regierungserklärung in der Nationalversammlung in Paris. Der Ausgang wäre zu ungewiss gewesen, schließlich fehlen dem Regierungsbündnis von Präsident Emmanuel Macron nach der Schlappe bei den Parlamentswahlen im Juni rund 40 Abgeordnete zur absoluten Mehrheit.

Stattdessen rief Borne die Opposition am Mittwoch zu Kompromissen von Gesetz zu Gesetz auf, um die Handlungsfähigkeit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Europäischen Union in Krisenzeiten zu bewahren. Die Herausforderungen seien groß, mahnte Borne in ihrer Rede, in der sie den Abgeordneten die Prioritäten der zweiten Amtszeit von Macron präsentierte.

Der Krieg in der Ukraine, aber auch die bleibenden Risiken des Coronavirus erforderten „höchste Wachsamkeit“. Dazu kämen der Kampf gegen den Klimawandel und gegen die zunehmende Spaltung in der Gesellschaft. Außerdem verwies Borne auf das sich abschwächende Wachstum, die Inflation und die hohe französische Staatsverschuldung. „Unsere wirtschaftliche Lage hat sich eingetrübt“, sagte sie.