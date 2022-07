Regierung in Frankreich Die komplizierte Lage des Emmanuel Macron

Der französische Präsident präsentiert ein neues Regierungsteam. Über eine verlässliche Mehrheit im Parlament verfügt er aber weiterhin nicht.

Die Appelle des französischen Präsidenten zur parteiübergreifenden Zusammenarbeit haben nicht gefruchtet. (Foto: Reuters) Emmanuel Macron

Paris Eine Woche lang entschwebte Emmanuel Macron den innenpolitischen Problemen, die ihn seit dem Verlust seiner Regierungsmehrheit im Parlament plagen: Der französische Präsident reiste zum Europäischen Rat nach Brüssel, traf seine G7-Kollegen in Elmau und nahm an Gipfeltreffen der Nato und der Uno teil. Währenddessen ließ er seine Premierministerin Élisabeth Borne in Paris die Kooperationsbereitschaft der Opposition ausloten.

Nach seiner Rückkehr von der Weltbühne hat sich die komplizierte Lage für Macron in der Heimat nicht verändert: Ein stabiler Rückhalt für seine Politik ist in der Nationalversammlung nicht in Sicht. Das neue Regierungsteam, das Macron am Montag vorstellte, stützt sich weiterhin nur auf sein Mitte-Bündnis – dem seit den Parlamentswahlen im Juni rund 40 Sitze zur absoluten Mehrheit fehlen. Bei der ersten Sitzung des umgebauten Kabinetts sagte Macron: „Es ist angebracht, den fehlenden Willen der Parteien zur Kenntnis zu nehmen, sich an einem Regierungsabkommen zu beteiligen.“