Regierungsangaben Fast 13 Millionen Cyberangriffe rund um Wahl in Nigeria

Rund die Hälfte der Angriffe hat nach Regierungsangaben am Wahltag stattgefunden. Die Cyberattacken seien von innerhalb und außerhalb Nigerias erfolgt.

Rund um die Wahl gab es fast 13 Millionen Cyberangriffe. (Foto: IMAGO/Shengolpixs) Präsident Bola Ahmed Tinubu

Abuja Nigeria hat Regierungsangaben zufolge während der Präsidentschaftswahl am 24. Februar und den drei darauffolgenden Tagen 12,9 Millionen Cyberangriffe verzeichnet. Gut die Hälfte der Angriffe hätten am Wahltag stattgefunden, der Rest während der Auszählung der Stimmen, sagte Kommunikationsminister Isa Pantami am Dienstag. Die Angriffe seien „von innerhalb und außerhalb Nigerias“ verübt worden, sagte Pantami, ohne weitere Details zu nennen. Ob die Cyberattacken möglicherweise einen Einfluss auf das Ergebnis der Abstimmung hatten, blieb zunächst unklar.

Die Wahl im bevölkerungsreichsten Staat Afrikas war von Pannen begleitet gewesen. Das System der nationalen Wahlkommission war während des Auszählungsprozesses zusammengebrochen, was eine elektronische Übermittlung der Ergebnisse unmöglich machte. Die Ergebnisse mussten hauptsächlich manuell ausgewertet werden. Pantami gab keine Hinweise, ob der Systemfehler von einem Hackerangriff verursacht worden sein könnte.

Die Wahlbehörde hatte den einflussreichen früheren Gouverneur der Mega-Metropole Lagos, Bola Tinubu von der Regierungspartei APC, wenige Tage nach der Wahl mit 36 Prozent der Stimmen zum Wahlsieger erklärt. Die beiden größten Oppositionsparteien in Afrikas von zahlreichen Krisen geplagter größter Volkswirtschaft werfen der Wahlbehörde möglichen Betrug bei der Übermittlung der Ergebnisse vor. Wahlbeobachter bemängelten schlechte Planung und mangelnde Transparenz.