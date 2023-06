Regierungsbildung Vor Parlamentswahl in Griechenland: Mitsotakis setzt auf absolute Mehrheit

Der konservative Ex-Premier geht als Favorit in die Abstimmung. Mitsotakis hofft bei der Wahl am Sonntag auf ein klares Mandat für die Fortsetzung seines Reformkurses.

Im Wahlkampf warb Mitsotakis unermüdlich für eine „starke absolute Mehrheit“, um seinen Reformkurs fortzusetzen. (Foto: Reuters) Kyriakos Mitsotakis

Athen Im zweiten Anlauf soll es klappen. Bei der Parlamentswahl am 21. Mai verfehlten Kyriakos Mitsotakis und seine konservative Nea Dimokratia (ND) knapp die absolute Mehrheit der Mandate. Weil damals keine Regierungsbildung möglich war, sollen die Griechinnen und Griechen am Sonntag erneut wählen.

Der 55-jährige Mitsotakis geht als Favorit in die Abstimmung. In jüngsten Umfragen rangiert seine ND mit rund 40 Prozent weit vor dem radikalen Linksbündnis Syriza, das mit knapp 20 Prozent weit abgeschlagen zweitstärkste Partei ist.

Diesmal kommt ein Wahlrecht zur Anwendung, das die stärkste Partei bei der Sitzverteilung mit einem Bonus von bis zu 50 der 300 Mandate belohnt. Bewahrheiten sich die Umfragen, könnten die Konservativen im nächsten Parlament etwa 160 Sitze erobern.