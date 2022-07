Regierungskrise Boris Johnson verkündet Rücktritt: „Ich gebe den besten Job der Welt auf“

London Der britische Premierminister Boris Johnson hat seinen Rücktritt als Chef der Konservativen Partei angekündigt. Spätestens nach der Wahl eines Nachfolgers wäre er dann auch das Amt des Premiers los. „Ich möchte, dass Sie wissen, wie traurig ich bin, den besten Job der Welt aufzugeben“, sagte er am Donnerstag.

Zuvor waren fast 50 Regierungsmitglieder aus Protest gegen den Führungsstil von Johnson zurückgetreten, darunter am Donnerstagmorgen die erst am Dienstag ernannte neue Bildungsministerin Michelle Donelan. Das halbe Kabinett revoltierte gegen den Premier, und der gerade erst von Johnson bestellte Finanzminister Nadhim Zahawi rief den 58-jährigen Regierungschef öffentlich zum Rücktritt auf.

Damit hatte Johnson in seinem politischen Überlebenskampf keine Verbündeten mehr. Vorausgegangen waren Chaostage, wie sie selbst die an politische Dramen gewöhnten Briten lange nicht mehr erlebt hatten.

Noch gestern hatte sich Johnson im Parlament kämpferisch gezeigt und angekündigt, er werde weitermachen. Als er am Mittwochabend von mehreren Kabinettsmitgliedern gedrängt wurde, den Weg für einen Nachfolger freizumachen, blieb er stur.

Erst als auch Zahawi sich öffentlich vom Premier distanzierte, gab Johnson auf. „Das Land verdient eine Regierung, die nicht nur stabil ist, sondern auch integer handelt. Herr Premierminister, Sie wissen in Ihrem Herzen, was das Richtige ist, und gehen Sie jetzt“, schrieb der konservative Schatzkanzler in einem Brief auf Twitter veröffentlichten Brief an den Premier.

Damit ist das Drama in London jedoch noch nicht zu Ende. Johnson möchte nämlich bis zur Wahl seines Nachfolgers im Amt bleiben, wie er am Donnerstag erklärte. Und das könnte bis zum Herbst dauern. Johnson ernannte sogar bereits neue Minister, um die durch die Rücktrittswelle gefüllten Lücken zu schließen. Viele konservative Abgeordnete weigern sich aber offenbar, unter Johnsons Führung in die Regierung einzutreten.

Bislang haben nur die Generalstaatsanwältin Suella Braverman und der Brexit-Anhänger Steve Baker ihre Kandidatur für die Nachfolge Johnsons an Parteispitze der Tories angedeutet.

Es wird jedoch damit gerechnet, dass das Rennen um die Nachfolge Johnsons erst in den nächsten Tagen richtig beginnt. Der parteiinterne Wahlkampf dürfte sich einige Wochen hinziehen. Bis zum Parteitag Anfang Oktober soll aber auf jeden Fall ein neuer Parteichef und Premierminister gefunden sein.

Ob Johnson sich so lange im Amt als geschäftsführender Premier halten kann, ist jedoch fraglich. Der zuvor zurückgetretene Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng forderte über Twitter eine Nachfolgeregelung „so schnell wie praktisch möglich“. Auch der frühere Schulminister Nick Gibb verlangte, dass Johnson sofort sein Amt als Regierungschef niederlegen müsse.

Über den Zeitplan der Nachfolge entscheidet das einflussreiche „1922 Komitee“ der Konservativen Partei. Sollte Johnson seinen Wunsch nicht durchsetzen, würde vermutlich sein bisheriger Stellvertreter Dominic Raab die Geschäfte bis zur Wahl eines neuen Premiers führen. Der Justizminister hielt jedoch bis zuletzt treu zu Johnson. Dieser will einem Medienbericht zufolge jedoch nicht Nachfolger von Johnson an der Regierungsspitze werden. Auch der frühere Wohnungsbauminister Michael Gove wolle nicht für den Posten antreten, berichtet ein Reporter der Zeitung „Daily Mail“.

Johnson entschließt sich offenbar zum Rücktritt

Als potenzielle Nachfolger gelten mehrere Kabinettsmitglieder. Außenministerin Liz Truss brach Berichten zufolge eine Reise nach Indonesien ab und begab sich auf die Rückreise nach London. Sie gilt als eine der aussichtsreichsten Kandidatinnen. Innerhalb der konservativen Partei scheint einer Umfrage nach aktuell aber der britische Verteidigungsminister Ben Wallace der Favorit zu sein. Die Parteiregeln der Tories sehen vor, dass ihr Parteichef auch Premierminister wird – soweit sie eine parlamentarische Mehrheit haben.

Die Opposition zeigte sich derweil erfreut über die Berichte über den bevorstehenden Rücktritt. Das seien „gute Neuigkeiten für das Land“, erklärte der Vorsitzende der Labour-Partei und Oppositionsführer Keir Starmer. „Wir brauchen keinen Wechsel in der Tory-Führung – wir brauchen einen richtigen Regierungswechsel“, forderte Starmer. „Wir brauchen einen Neustart für Großbritannien.“ Zugleich drohte er mit einem Misstrauensvotum im Kabinett, sollte Johnson seinen Posten nicht sofort verlassen.

Die Rücktrittsberichte wirkten sich auch auf die Finanzmärkte aus. Das britische Pfund reagierte zunächst mit Kursgewinnen auf die Meldung. Gegenüber dem Dollar gewann das Pfund rund 0,5 Prozent auf 1,1991 Dollar. Nach dem Rücktritt hochrangiger Minister hatte die Währung am Mittwoch mit 1,185 ein Zweijahrestief gegenüber dem Dollar erreicht.

Auch die britischen Aktienkurse kletterten nach oben. Der Benchmark-Index FTSE 100, der in der Regel von einem schwächeren Pfund profitiert, legte gegen 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit trotz einer festen britischen Währung 1,1 Prozent zu.

