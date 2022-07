Regierungskrise Britischer Premier Boris Johnson tritt laut Medienberichten zurück

Großbritanniens Regierungschef gibt dem massiven Druck offenbar nach. Am Morgen hatte sein neuer Finanzminister ihn öffentlich zur Demission aufgefordert, eine weitere Ministerin trat zurück.

Der britische Premier hat eine Erklärung angekündigt. (Foto: AP) Boris Johnson

London Nach der Revolte in den eigenen Reihen will der britische Premierminister Boris Johnson nach langem Zögern nun von seinem Amt als Tory-Parteichef zurücktreten. Das berichtete die BBC am Donnerstag unter Berufung auf Regierungskreise. Spätestens nach der Wahl eines Nachfolgers wäre er dann auch das Amt des Premiers los.

Johnsons Büro in der Downing Street kündigt eine Erklärung des Premierministers an. Johnson werde sich im Laufe des Tages an die Nation wenden, hieß es.

Zuvor hatte der erst vor zwei Tagen ernannte britische Finanzminister Nadhim Zahawi Johnson öffentlich zum Rücktritt aufgefordert, nachdem mehr als 50 Minister und führende Regierungsmitarbeiter aus Protest gegen den Premier zurückgetreten waren. Erst am Morgen hatte unter anderem auch die erst am Dienstag ernannte neue Bildungsministerin Michelle Donelan ihren Rücktritt erklärt.

„Sie müssen das Richtige tun und jetzt gehen", erklärte Zahawi am Donnerstag auf Twitter an Johnson gerichtet. Die Krise, in der sich die Regierung befinde, werde nur noch schwerer werden. „Dies ist nicht tragbar, und es wird nur noch schlimmer werden, für Sie, für die Konservative Partei und vor allem für das Land", erklärte Zahawi.

Zahawi war erst vor weniger als 48 Stunden von Johnson ernannt worden, nachdem der vorherige Finanzminister Rishi Sunak und Gesundheitsminister Sajid Javid am Dienstag überraschend zurückgetreten waren und damit den Exodus in der Regierung losgetreten hatten, der Johnson immer stärker unter Druck setzt. Johnson hatte trotz der Demissionswelle noch am Mittwoch erklärt, er wolle im Amt bleiben. Ein enger Johnson-Vertrauter verkündete am Mittwochabend, der Premier werde nicht aufgeben. „Der Premierminister ist in einer optimistischen Stimmung und wird weiterkämpfen", sagte Johnsons parlamentarische Assistent James Duddridge dem Sender Sky News. Johnson habe bei der vergangenen Parlamentswahl das Mandat von 14 Millionen Wählern bekommen. Doch am Donnerstag drehte sich der Wind. Johnson wolle noch bis zur Wahl eines Nachfolgers als Regierungschef im Amt bleiben, berichtete der Nachrichtensender Sky News unter Berufung auf Regierungskreise. Der britische Oppositionsführer Keir Starmer begrüßte die Berichte über den bevorstehenden Rücktritt. Das seien „gute Neuigkeiten für das Land", erklärte der Vorsitzende der Labour-Partei. „Wir brauchen keinen Wechsel in der Tory-Führung – wir brauchen einen richtigen Regierungswechsel", forderte Starmer. „Wir brauchen einen Neustart für Großbritannien." Notfalls, so berichteten britische Medien, sollte Johnson per Misstrauensvotum aus dem Amt entfernt werden. Der Tory-Politiker hatte erst vor einem Monat eine Misstrauensabstimmung in seiner Fraktion knapp überstanden. Für eine weitere Misstrauensabstimmung wäre eine Änderung der parteiinternen Regeln notwendig gewesen. Erwartet wurde zunächst, dass es Johnson darauf ankommen lassen würde. Johnson steht schon seit Monaten in der Kritik Ausgelöst wurde die jüngste Regierungskrise in Westminster durch eine Affäre um Johnsons Parteikollegen Chris Pincher, dem sexuelle Belästigung vorgeworfen wird. Zuvor war herausgekommen, dass Johnson von den Anschuldigungen gegen Pincher wusste, bevor er ihn in ein wichtiges Fraktionsamt hievte. Das hatte sein Sprecher zuvor jedoch mehrmals abgestritten. Die Affäre erwies sich nun als Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Johnson steht schon seit Monaten massiv wegen illegaler Lockdown-Partys während der Pandemie im Regierungssitz Downing Street in der Kritik. Er hatte wegen Teilnahme an einer der illegalen Zusammenkünfte selbst einen Strafbefehl von der Polizei erhalten und ist damit der erste britische Regierungschef, der sich während seiner Amtszeit strafbar gemacht hat. Trotzdem stritt er lange jegliches Fehlverhalten ab.