Regierungskrise Britischer Premier Boris Johnson will zurücktreten

Großbritanniens Regierungschef gibt dem massiven Druck offenbar nach. Am Morgen hatte sein neuer Finanzminister ihn öffentlich zur Demission aufgefordert, eine weitere Ministerin trat zurück.

Der britische Premier hat eine Erklärung angekündigt. (Foto: AP) Boris Johnson

London Am Ende musste Boris Johnson sich in das Unvermeidliche fügen. Um halb neun Uhr morgens ließ er seinen einflussreichen Parteifreund Sir Graham Brady wissen, dass er sein Amt als britischer Premierminister niederlegen werde. Noch am Donnerstag wollte er in 10 Downing Street vor die Kameras treten und seinen Rücktritt erklären.

Zuvor waren fast 50 Regierungsmitglieder aus Protest gegen den Führungsstil von Johnson zurückgetreten, darunter am Donnerstagmorgen die erst am Dienstag ernannte neue Bildungsministerin Michelle Donelan. Das halbe Kabinett revoltierte gegen den Premier, und der gerade erst von Johnson bestellte Finanzminister Nadhim Zahawi rief den 58-jährigen Regierungschef öffentlich zum Rücktritt auf.

Damit hatte Johnson in seinem politischen Überlebenskampf keine Verbündeten mehr. Vorausgegangen waren Chaostage, wie sie selbst die an politische Dramen gewöhnten Briten lange nicht mehr erlebt hatten.