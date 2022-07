Regierungskrise Chaos in Sri Lanka: Demonstranten stürmen Präsidenten-Sitz und setzen Haus des Regierungschefs in Brand

Präsident und Premier haben angesichts dramatisch zugespitzter Proteste ihren Rückzug angekündigt. Zuvor hatten Zehntausende zum Teil gewalttätig in Colombo ihrem Unmut Luft gemacht.

Protestler drangen in das Gebäude ein und setzten es in Brand. (Foto: AP) Privathaus von Ministerpräsident Ranil Wickremesinghe

Colombo Nach anhaltenden Protesten gegen die schwere Wirtschaftskrise in Sri Lanka hat Staatspräsident Gotabaya Rajapaksa nach Angaben des Parlamentspräsidenten einem Rücktritt am kommenden Mittwoch zugestimmt. Zuvor hatte bereits Ministerpräsident Ranil Wickremesinghe seinen Rücktritt angekündigt. Er werde sein Amt abgeben, wenn alle Parteien der Bildung einer neuen Regierung zugestimmt hätten, sagte Wickremesinghes Sprecher Dinouk Colambage.

Zehntausende hatten am Samstag in Colombo gegen die Folgen der Wirtschaftskrise protestiert und den Amtsverzicht von Regierung und Präsident verlangt. Sie durchbrachen Sperren und stürmten die Residenz und das Büro von Präsident Rajapaksa. Später drangen sie auch in das Privathaus von Ministerpräsident Wickremesinghe ein und setzten es in Brand.

Nach dem Sturm auf die Residenz Rajapaksas trafen sich die Führer der Parteien im Parlament und forderten dessen und Wickremesinghes Rücktritt. Das Amt des Staatschefs solle übergangsweise auf Parlamentspräsident Mahinda Yapa Abeywardena übergehen, twitterte der Oppositionsabgeordnete Rauff Hakeem. Es solle eine Allparteienregierung und Neuwahlen geben.

Parlamentspräsident Abeywardena sagte später am Samstag im Fernsehen, er habe Rajapaksa über das Treffen informiert. Rajapaksa habe sich mit einem Amtsverzicht einverstanden erklärt, werde aber bis Mittwoch im Amt bleiben, um eine geordnete Machtübergabe sicherzustellen, sagte Abeywardena. Er rief die Menschen zur Ruhe auf.

Beim Sturm der Demonstranten auf die Residenz und das Büro von Präsident Rajapaksa setzte die Polizei Tränengas ein. Es kam zu einem Handgemenge. Mindestens 34 Menschen wurden verletzt, darunter zwei Polizisten. Ein Vertreter des Nationalkrankenhauses sagte, zwei Verletzte seien in kritischem Zustand.

Demonstranten stürmten den Palast. (Foto: AP) Amtssitz des Präsidenten

Der private Fernsehsender Sirasa berichtete, mindestens sechs seiner Mitarbeiter, darunter vier Reporter, seien in ein Krankenhaus gebracht worden, nachdem sie bei der Berichterstattung über den Protest nahe Wickremesinghes Wohnhaus von der Polizei geschlagen worden seien.

Wickremesinghe war erst seit Mai im Amt. Er sagte, im Land gebe es eine Treibstoffkrise, es herrsche Nahrungsmangel, der Leiter des Welternährungsprogramms werde erwartet, und es gebe mehrere Themen mit dem Internationalen Währungsfonds zu besprechen. „Wenn diese Regierung abtritt, sollte es deshalb eine neue geben“, sagte er.

Zehntausende Menschen versammelten sich in der Stadt, um den Rücktritt Rajapaksas und der Regierung zu fordern. Die Polizei setzte Tränengas gegen Demonstranten ein. (Foto: AP) Demonstranten auf den Straßen von Colombo

Sri Lanka leidet unter der schwersten Wirtschaftskrise seit seiner Unabhängigkeit 1948. Lebenswichtige Güter sind knapp. Viele Menschen haben Schwierigkeiten, Nahrung, Treibstoff und andere wichtige Dinge zu bekommen. Sri Lanka hat im April angekündigt, seine Auslandsschulden vorerst nicht weiter zu tilgen, weil es nicht genügend Devisen habe. Sie betragen rund 50 Milliarden Euro.

