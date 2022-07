Regierungskrise Ciao Mario! Tschüss Reformen? Das könnte sich in Italien ohne Draghi ändern

Rom Genau 522 Tage war Mario Draghi im Amt, etwas mehr als 17 Monate. Es waren Zeiten der Krise, wirtschaftlich, pandemisch, seit Ausbruch des Ukrainekriegs auch geopolitisch. Gleichzeitig blickt der Premier auf einen einmaligen Aufschwung zurück, auf eine gelungene Impfkampagne, auf neues Vertrauen an den Märkten für das notorisch hochverschuldete Land.

Was wird von Draghi bleiben – und wo reißt sein Rücktritt eine Lücke? Ein Blick auf die vier Dinge, die der ehemalige Notenbanker in seiner Heimat verändert hat – und die jetzt akut in Gefahr sind.

Draghi hatte keinerlei Regierungserfahrung, als er im Februar 2021 in den Palazzo Chigi einzog, den Amtssitz des italienischen Ministerpräsidenten. Der ehemalige EZB-Chef weilte schon im Ruhestand, als er plötzlich nach Rom beordert wurde.

Er schien als Parteiloser anfangs über der Politik zu schweben. Zerstritten sich die Parteien kurz zuvor noch über die Verwendung von EU-Geldern und ließen dafür gar die Mitte-links-Regierung platzen, konnte Draghi auf einmal alle politischen Kräfte hinter sich vereinen, von links über die Mitte bis hin nach rechts. Sechs Parteien und mehr als 80 Prozent der Parlamentarier unterstützten seine „Koalition der nationalen Einheit“.

Draghi kam mit zwei Missionen ins Amt: die schleppende Corona-Impfkampagne zu beschleunigen und den von Brüssel kritisierten Plan für den Wiederaufbaufonds umzuschreiben. Beides machte er zur Chefsache, beides gelang.

Für den Kampf gegen die Pandemie beorderte er kurzerhand einen logistikerfahrenen General, ein neuer Lockdown ließ sich durch die hochschnellenden Impfquoten verhindern.

(Foto: IMAGO/NurPhoto) Impfung in Italien

Für den Wiederaufbaufonds setzte er eine Sonderkommission ein, ließ eine Reform verabschieden, um die Bürokratie zu vereinfachen, und sorgte so dafür, dass schon heute die ersten Projekte aus dem Brüsseler Corona-Topf gestartet sind, etwa beim Ausbau des Hochgeschwindigkeitsnetzes der Bahn.

Dazu kam nach der Coronakrise ein beispielloser Aufschwung, der Italien stärker wachsen ließ als den Rest Europas. Die Arbeitslosenquote lag bei Draghis Amtsantritt bei 10,2 Prozent, zuletzt notierte der Wert bei 8,1.

Doch schon nach dem Sommer begannen die ersten Querschüsse aus den Parteien. Draghi ließ alles an sich abprallen, ließ sich nicht in das politische Schauspiel hineinziehen, regierte versöhnlich im Ton, aber hart im Handeln.

Doch in diesem Jahr häuften sich die Parteiquerelen, in Pressekonferenzen zeigte sich Draghi zunehmend genervt, wenn es um die Stabilität seiner Regierung ging – und nicht mehr um die Inhalte.

Die Stabilität ist durch die aktuelle Krise dahin, das Vertrauen der einstigen Partner nachhaltig zerrüttet. Erste prominente Politiker treten schon aus den Parteien aus, die Draghi das Vertrauen verweigert haben. Eine so breite Regierung über alle Parteilager hinweg scheint derzeit undenkbar. Italien wird nun zurück ins Lagerdenken verfallen, in polarisierende Blöcke zwischen Mitte-links und Mitte-rechts.

2. Internationales Standing

Draghi hat durch seine Zeit als Notenbanker ein exzellentes Netzwerk in Europa und darüber hinaus. Mit ihm an der Spitze hatte Italien, oft als instabiles Südland belächelt, plötzlich wieder Gewicht bei Verhandlungen in Brüssel.

Es war purer Zufall, dass Italien ausgerechnet in Draghis erstem Jahr die Präsidentschaft der 20 größten Industrienationen innehatte. Der größte Erfolg der Ministertreffen, eine globale Mindeststeuer für Unternehmen, wurde zwar maßgeblich von Deutschland vorangetrieben, aber letztendlich in Italien verabschiedet.

Auch wenn der G20-Gipfel in Rom am Ende unter den Erwartungen blieb, vor allem, was die Antworten auf die Klimakrise angeht, blieb doch in der ganzen Welt eines hängen: die perfekte Organisation der Gipfel in allen Teilen des Landes und die Gastfreundschaft der Italiener und ihres Premiers – eines großen Fans des Multilateralismus.

Nach dem Ausscheiden von Angela Merkel als Bundeskanzlerin im vergangenen Herbst erhöhte sich Draghis Bedeutung noch einmal mehr auf internationaler Ebene. Gemeinsam mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schien er das neue Machtzentrum Europas zu sein, das Kunstwort „Dracron“ machte die Runde.

Im Ukrainekrieg zeigte Draghi Russland von Anfang an die kalte Schulter. Er war auch der erste westliche Politiker, der sich offensiv für eine Beitrittsperspektive der Ukraine in die Europäische Union aussprach. Immer wieder telefonierte er mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski, selbst noch am Dienstagabend, als die Krise in Rom längst eskalierte.

Die Erfahrung, das Netzwerk, das Standing: all das wird Italien nun schmerzlich vermissen. In Brüssel geht schon die Angst um vor einem möglichen Premier aus dem rechten Lager. Derzeit haben die Postfaschisten von den „Brüdern Italiens“ die Nase bei den Umfragen vorn. Parteichefin Giorgia Meloni, die seit Monaten Neuwahlen fordert, soll sogar schon an ihrer Kabinettsliste basteln.

Die rechten Parteien liegen in Umfragen vorne. (Foto: Reuters) Giorgia Meloni mit Silvio Berlusconi (r.) und Matteo Salvini (Archivbild)

Alternativ könnte Matteo Salvini ein rechtes Bündnis anführen. Der Lega-Chef torpedierte zuletzt immer wieder die Arbeit der Regierung, obwohl seine Partei mehrere Minister stellte. Der Populist gilt als Russland-Freund und ließ sich vor einigen Jahren mit Putin-Konterfei auf seinem Shirt auf dem Roten Platz in Moskau ablichten.

Kommt es zu Neuwahlen, wird Ende September oder Anfang Oktober gewählt. Aber bis sich eine neue Regierung formt, könnten weitere Wochen vergehen. „Wie lange es dauert, hängt sehr vom Wahlergebnis ab“, sagt Wolfgango Piccoli von der Politikberatung Teneo. „Es ist schwer vorstellbar, wie eine neue Exekutive vor November installiert sein sollte.“

3. Überfällige Reformen

Vor allem eines hat Draghi die italienische Politik gelehrt: Über Reformen spricht und verhandelt man nicht ewig, man macht sie einfach, „whatever it takes“. Anfangs konnte Draghi auch hier Erfolge verzeichnen: Er brachte nach jahrelangen Streitereien eine Justizreform durchs Parlament. Behördengänge wurden mit einer anderen Reform vereinfacht.

Italien hielt pünktlich alle von der EU geforderten Schritte ein, die ersten Tranchen des Wiederaufbaufonds wurden bereits ausgezahlt. Italien, bislang für seine schleppende Bürokratie und die kaum handlungsfähigen Gerichte belächelt, war auf dem besten Weg zum Musterschüler.

Doch seit Anfang des Jahres stockte der Reformeifer, dank der streitlustigen Parteien, die wohl schon mit einem Auge auf den Wahltermin in 2023 schielten. Dabei hatte Draghi bis zum Ende der Legislatur noch so viele Vorhaben auf seiner To-do-Liste: eine Rentenreform, um das Renteneintrittsalter zu erhöhen und die Sozialkassen zukunftsfähiger zu machen, eine tief greifende Steuerreform, um Unternehmen zu entlasten, eine Wettbewerbsreform, um den inländischen Markt konsumentenfreundlicher zu machen.

Die Pläne sind teilweise auch mit dem Wiederaufbaufonds verknüpft. Hinter der nächsten Tranche, rund 22 Milliarden Euro bis Ende des Jahres, steht damit nun ein Fragezeichen. „Die Aussichten auf Reformen sind damit weitgehend zunichtegemacht“, kommentiert Marco Wagner, Senior Economist bei der Commerzbank, die aktuelle Krise.

4. Vertrauen an den Märkten

Er ist so etwas wie ein Fieberthermometer für das Vertrauen gegenüber Italien an den Märkten: der Zinsabstand zwischen deutschen und italienischen Staatsanleihen, kurz Spread.

Schon als über Draghi spekuliert wurde, fiel der Wert auf unter 100 Punkte. Im ersten Draghi-Sommer lag der Spread teilweise bei 91 Punkten. Draghi und seine breite Regierungsmehrheit waren für die Märkte ein Vertrauensanker, ein Garant für Stabilität, dass die drittgrößte Volkswirtschaft nicht zum Problemkind der Euro-Zone wird.

Italien ist seit Jahrzehnten hoch verschuldet, hält derzeit gut ein Viertel der Verbindlichkeiten in der gesamten Euro-Zone. Die Coronakrise hob die Verschuldungsquote in Höhe der Wirtschaftsleistung auf neue Rekorde: Erstmals lag sie bei mehr als 150 Prozent. Trotzdem verloren die Anleger nie den Glauben an eine Besserung.

Auch weil Draghi und sein Finanzminister Daniele Franco, wie der Premier ein Notenbanker alter Schule, glaubhaft skizzieren konnten, wie sie dank Wachstum und Sparsamkeit in einigen Jahren wieder die Schuldenregeln der EU einhalten wollen.

Selbst im Ukrainekrieg und der darauffolgenden Energiekrise gelang es dem Duo bis zuletzt, ohne einen Nachtragshaushalt auszukommen – und das, obwohl etliche Milliarden Euro für Entlastungen auf den Weg gebracht wurden.

Nun ist der Garant abgetreten. Und die Märkte reagieren sofort panisch. Schon in den vergangenen Wochen, als sich die Regierungskrise abzeichnete, vergrößerte sich der Risikoaufschlag wieder.

Am Mittwochabend, nach der Vertrauensabstimmung im Senat, wurde mit 213 Punkten der höchste Wert seit Juni erreicht. Im Laufe des Donnerstags kletterte der Spread zeitweise auf 226 Punkte. Die Verzinsung für zehnjährige Staatsanleihen stieg ebenfalls an, auf gut 3,6 Prozent.

Dadurch erhöht sich der Schuldendienst für Italien, auch wenn die hohe Inflation den Anstieg leicht abfedern wird. Der italienische Börsenindex FTSE MIB, vergleichbar mit dem deutschen Dax, büßte am Donnerstag zeitweise 1,3 Prozent ein.

Für Analyst Marco Protopapa von JP Morgan verstärkt sich für Italien das Abwärtsrisiko, das durch die ohnehin schon stark gestiegenen Gaspreise bereits deutlich auf die Wachstumserwartungen gedrückt habe.

Mehr: Mario Draghi tritt zurück, Neuwahlen drohen