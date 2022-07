Regierungskrise Draghi gewinnt Vertrauensabstimmung – aber Neuwahlen werden wahrscheinlicher

Italiens Premier hat zwar das entscheidende Votum gewonnen. Aber drei der tragenden Regierungsparteien haben sich enthalten – es droht das nächste Rücktrittsgesuch.

Der italienische Ministerpräsident ist mit seiner Bitte um Unterstützung im italienischen Senat gescheitert. (Foto: AP) Mario Draghi im Senat

Rom Nach Mario Draghis Rede am Morgen sahen die Vorzeichen eher nach einem „Weiter so“ der italienischen Regierung aus. Der Premier hatte sich im Parlament bereiterklärt, im Amt zu bleiben, sollte sich die Koalition wieder hinter ihn stellen. „Italien ist stark, wenn es vereint ist“, appellierte Draghi an die Parteien. Doch die politischen Kräfte haben nicht auf seinen Appell gehört.

Nach stundenlangen Redebeiträgen, einer Unterbrechung der Senatssitzung und Dutzenden Verhandlungen im Hintergrund ging Draghi am Abend in die entscheidende Vertrauensabstimmung. Kurz vorher dann der Dämpfer für den ehemaligen Notenbanker: Drei der tragenden Regierungsparteien kündigten an, nicht am Votum teilzunehmen.

Die rechte Lega, die konservative Forza Italia von Ex-Premier Silvio Berlusconi und die linke Fünf-Sterne-Bewegung, die die aktuelle Regierungskrise in der vergangenen Woche erst heraufbeschwört hatte, verließen zur Abstimmung in großen Teilen den Saal.