Regierungskrise in Großbritannien Johnson tritt zurück: Wie es jetzt in London weitergeht

Boris Johnson klebte bis zuletzt an seinem Amt als britischer Premierminister, nun lenkt er ein. Ein Überblick zu den nächsten Schritten im Chaos von London.

Im Regierungssitz in London steht ein Wechsel bevor. (Foto: Bloomberg) 10 Downing Street

London Lange hielt Boris Johnson an seinen Posten fest, nun ist er von seinem Amt als Tory-Parteichef zurücktreten. Er ist damit in Kürze auch sein Amt als Regierungschef los, will aber bis zur Ernennung eines neuen Premierministers weitermachen.

In London herrschen chaotische Zustände: Längst hat Johnson in seiner eigenen Fraktion keine Mehrheit mehr. Weit über 40 Mitglieder seiner Regierung sind seit Dienstagabend zurückgetreten. Das halbe Kabinett drängt Johnson zum Rücktritt – darunter auch der neue Finanzminister Nadhim Zahawi, den Johnson gerade erst ins Amt befördert hat.

Mit zahlreichen Halb- und Unwahrheiten hatte Johnson in den vergangenen Monaten immer wieder seinen Kopf gerettet. Am Mittwoch musste er sich einer einstündigen Fragestunde im Unterhaus stellen. „Bye-bye Boris“, riefen Abgeordnete der Opposition und wohl auch einige Mitglieder der konservativen Regierungsfraktion dem angeschlagenen Premierminister zu.

Johnson klebte dennoch an seinem Stuhl. Ein Überblick, wie es in den kommenden Tagen in London weitergehen könnte:

