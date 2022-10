Regierungskrise in Großbritannien Premierministerin Liz Truss tritt zurück

Die britische Premierministerin Liz Truss tritt zurück. Bis zur Wahl eines Nachfolgers will sie im Amt bleiben.

Liz Truss bei ihrem Statement vor Number 10 Downing Street. (Foto: Reuters) London

London Liz Truss hat ihren Rücktritt als Premierministerin angekündigt. In einem Statement am Donnerstagnachmittag erklärte sie, nur noch bis zur Wahl eines Nachfolgers im Amt bleiben zu wollen.

Die Spekulationen über einen Rücktritt der britischen Premierministerin Liz Truss hatten am Vormittag weiter an Fahrt aufgenommen. So traf sich die konservative Politikerin am Donnerstagmittag mit Graham Brady, dem Vorsitzenden des mächtigen 1922-Komitees der Konservativen Fraktion. Das Gremium ist für die Wahl und Abwahl der Parteivorsitzenden zuständig.

Mehrere Abgeordnete hatten am Donnerstag Truss öffentlich das Vertrauen entzogen, nachdem tags zuvor die Innenministerin Suella Braverman zurückgetreten war und sich bei einer Abstimmung im Parlament chaotische Szenen abgespielt hatten.

Die 47-Jährige Regierungschefin, die erst seit sechs Wochen im Amt ist, kämpfte bis zuletzt um ihren Posten, seit sie mit geplanten Steuererleichterungen ein Finanzchaos ausgelöst hatte und eine Kehrtwende hinlegen musste.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen