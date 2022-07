Regierungskrise in Italien Vertrauensentzug der Fünf Sterne: Mario Draghis Koalition steht vor dem Bruch

In Italien bahnt sich die nächste Regierungskrise an: Die linken Fünf Sterne wollen sich heute bei einer wichtigen Abstimmung enthalten, Neuwahlen scheinen möglich.

Nach einer ruhigen Amtszeit kommt es nun Schlag auf Schlag: Dem italienischen Ministerpräsidenten droht ein Zerfall der Regierungskoalition. (Foto: AP) Mario Draghi

Rom Anderthalb Jahre lang war es ziemlich ruhig um Italiens sonst so sprunghafte Politik. Mario Draghi wurde im Februar 2021 zum Ministerpräsidenten gewählt, brachte dem Land in der Coronakrise Stabilität, auch dank der großen Parteienmehrheit von links nach rechts, die ihn im Parlament unterstützt. Doch damit könnte es nun vorbei sein: Die mitregierende Fünf-Sterne-Bewegung hat nach stundenlangen Verhandlungen entschieden, sich bei einer wichtigen Senatsabstimmung über ein Konjunkturpaket an diesem Donnerstag zu enthalten.

Aus einem tagelangen Machtgeplänkel könnte nun eine echte Regierungskrise werden. Draghi hat zuletzt mehrfach betont, dass er ohne die Fünf-Sterne-Bewegung nicht weiterregieren wolle.

Schon vor drei Wochen waren es die Linken, bislang größte Regierungspartei, die Italiens Politik gehörig durcheinanderwirbelten: Damals splittete sich im Streit um Waffenlieferungen an die Ukraine eine regierungstreue Gruppe um Außenminister Luigi di Maio von den Sternen ab, mehr als 60 ehemalige Parlamentarier sitzen nun in der neuen Fraktion „Zusammen für die Zukunft“.