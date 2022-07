Regierungskrise Italiens Ministerpräsident Draghi will Regierung bei neuem Vertrauen fortsetzen

Fünf Tage zankte sich das politische Rom nach dem Rücktrittsangebot von Mario Draghi. Seine heutige Rede im Senat stimmt die Märkte zuversichtlich.

Rom Nach seinem gescheiterten Rücktrittsangebot ist Mario Draghi doch bereit, italienischer Ministerpräsident zu bleiben. In einer Rede am Mittwoch im Senat forderte er die zuletzt zerstrittenen Regierungsparteien aber auf, sich geschlossen hinter ihn und die Exekutive zu stellen. Für den Abend ist eine Vertrauensabstimmung in der kleineren der beiden Parlamentskammern anberaumt.

Draghi sieht seine zerstrittenen Koalition noch nicht am Ende. Diese ließe sich wiederherstellen, erklärte er. Draghi zerstreute so die Befürchtung, er könne die Regierung verlassen. Die Märkte erholten sich nach seinen Äußerungen.

Aktien und Anleihen waren vergangene Woche unter Druck geraten, nachdem Draghi gesagt hatte, er wolle zurücktreten, weil er nicht die Unterstützung aller Parteien in seiner Koalition habe. Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone und zudem hoch verschuldet, weshalb politische Entwicklungen in Rom von großer Bedeutung für die Währungsunion sind.

Auslöser der Krise war das ausgebliebene Vertrauen der mitregierenden Fünf-Sterne-Bewegung für Draghis Kabinett bei einer Abstimmung zu einem milliardenschweren Hilfspaket im Senat. Seine Regierung erhielt zwar auch ohne die Sterne-Stimmen die nötige Mehrheit, aber laut Draghi war der „Pakt des Vertrauens" gebrochen.

Er bot danach seinen Rücktritt an, Staatschef Sergio Mattarella lehnte diesen aber ab und schickte ihn ins Parlament, um sich dort zu rechtfertigen. Die vom Umfragetief und Parteiaustritten ins Wanken geratene Fünf-Sterne-Bewegung forderte danach, dass Draghi auf ihre politischen Forderungen eingehe. In der populistischen Partei des Juristen Giuseppe Conte droht sich mittlerweile laut Medien eine weitere Abspaltung an. Draghi hatte dem Staatspräsidenten in der vergangenen Woche seinen Rücktritt angeboten. (Foto: dpa) Sergio Mattarella und Mario Draghi Für Draghi könnte es schwer werden, das alte Bündnis aus Parteien von links bis rechts wieder zu vereinen. Er machte eine Beteiligung der Fünf Sterne bis zuletzt zu einer Bedingung für eine Regierung unter ihm. Sie wäre ein Gegengewicht im Kabinett zu der ansonsten starken Populisten-Partei Lega des Rechtspolitikers Matteo Salvini. Dieser und Silvio Berlusconis Forza Italia wollen allerdings nicht weiter mit Conte regieren.