Regierungskrise Italiens Ministerpräsident Mario Draghi tritt zurück – Neuwahlen drohen

Rom Mario Draghi verliert nicht viele Worte, als er an diesem Morgen in der Abgeordnetenkammer spricht. Er dankt lächelnd für die Standing Ovations seiner Minister, für den Applaus einiger Parlamentarier – dann blickt er ernst auf seinen Sprechzettel und liest nur einen Satz vor: „Vor dem Hintergrund der Abstimmung gestern Abend im Senat, bitte ich die Sitzung zu unterbrechen, weil ich mich zum Präsidenten der Republik begeben werde, um ihm meinen Entschluss mitzuteilen.“

Dann verlässt Draghi das Parlament und rollt in seiner Limousine Richtung Quirinalspalast, den Sitz des Staatspräsidenten. Dort reichte der 74-Jährige erneut seinen Rücktritt ein, dieses Mal dürfte er endgültig sein.

„Der Staatspräsident hat davon Kenntnis genommen“, erklärte der Quirinalspalast nach dem Treffen mit Sergio Mattarella. Die Regierung bleibe zunächst für die laufenden Geschäfte im Amt.

Am Mittwochabend hatte Draghi zwar ein Vertrauensvotum im Senat, der kleineren Parlamentskammer, überstanden. Allerdings stimmten drei tragende Regierungsparteien nicht mit ab: die rechte Lega, Forza Italia von Ex-Premier Silvio Berlusconi und die linke Fünf-Sterne-Bewegung.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Eine Woche lang dauert die Regierungskrise nun schon an. Auslöser war eine Abstimmung über ein milliardenschweres Konjunkturpaket, bei dem sich die Fünf Sterne enthielten. Neben Hilfsleistungen für Familien und Firmen in der aktuellen Energiekrise war in dem Paket auch der Bau einer seit Jahrzehnten geplanten Müllverbrennungsanlage in Rom enthalten – für viele Beobachter der wahre Grund, warum die Linkspartei nicht dafür stimmte.

Drei Szenarien sind möglich

Draghi hatte nach dem Votum am vergangenen Donnerstag bereits seinen Rücktritt bei Mattarella eingereicht – doch der Staatspräsident nahm diesen nicht an und forderte Draghi auf, im Parlament zu sprechen und seine Mehrheiten zu sondieren. Am Mittwoch versuchte Draghi ein letztes Mal, die zerstrittene Koalition hinter sich zu vereinen. Vergeblich, wie die Vertrauensfrage zeigte.

Italiens Staatspräsident will Neuwahlen eigentlich verhindern. (Foto: via REUTERS) Draghi bei seinem Treffen mit Mattarella

Die Zukunft Italiens liegt nun erneut in Mattarellas Händen. Drei Szenarien sind denkbar. Szenario eins: Mattarella sondiert mit den derzeitigen Regierungsparteien eine neue Mehrheit. Er könnte Draghi noch einmal überreden, weiterzumachen. Szenario zwei: Mattarella ernennt einen Übergangspremier, der die verbleibende Legislatur bis zum Frühsommer 2023 regiert. Szenario drei: Mattarella löst beide Parlamentskammern auf, damit käme es zu vorgezogenen Neuwahlen.

Szenario eins ist das unwahrscheinlichste. Draghi würde sich damit dem Druck der Mitte-Rechts-Parteien seiner Regierung beugen, die zwar mit dem Premier weitermachen wollten, aber nicht mehr in der alten Konstellation mit den Fünf Sternen. Für Draghi käme das einem großen Gesichtsverlust gleich.

Szenario zwei ist realistischer, weil Mattarella vorgezogene Neuwahlen eigentlich um jeden Preis vermeiden will. Noch nie wurde in Italien im Herbst gewählt, weil in der Phase über das Haushaltsbudget gestritten wird. Mögliche Namen für einen Übergangspremier geistern bereits seit einer Woche durch Rom, allen voran der des ehemaligen Premiers und Verfassungsrichters Giuliano Amato.

Das wahrscheinlichste Szenario nach aktuellem Stand sind dennoch Neuwahlen. Sie würden Ende September oder Anfang Oktober abgehalten werden. Damit droht Italien ein monatelanges Machtvakuum, und das in einer sehr heiklen Phase mit dem Ukrainekrieg, der nächsten Corona-Welle, abgeschwächter Konjunktur, hoher Inflation sowie Energie- und Dürrekrise.

Märkte sind bereits in Aufruhr

Italien wäre in der Zwischenzeit politisch kaum handlungsfähig, obwohl es eigentlich wichtige Reformen umsetzen muss, um sich weitere Milliarden-Tranchen von EU-Hilfsgeldern zu sichern. Auch auf das Ansehen und die Stabilität des hoch verschuldeten Mittelmeerlandes könnte ein Wahlkampf negative Folgen haben, wenn etwa Investoren wegen der Unsicherheiten abgeschreckt werden. Derzeit liegen die Postfaschisten („Brüder Italiens“) in den Umfragen vorne.

>>Lesen Sie hier: Ukrainekrieg und Euro-Stabilität – Welche Folgen hat Italiens Regierungskrise für Europa?

Aus Verunsicherung über die politische Zukunft ziehen sich die Anleger bereits aus Italien zurück. So flogen am Donnerstag etwa italienische Staatsanleihen aus den Depots, wodurch die Rendite der zehnjährigen Titel auf ein Drei-Wochen-Hoch von 3,62 Prozent stieg. Dies setzte den italienischen Banken zu, die traditionell hohe Bestände dieser Bonds halten. Der Mailänder Branchenindex rutschte um bis zu fünf Prozent ab.

Die italienische Anleihen waren schon am Mittwoch abgestürzt, nachdem es Draghi nicht gelungen war, genügend Unterstützung von seinen Koalitionspartnern zu erhalten. Die Rendite der 10-jährigen Anleihen sprang um bis zu 19 Basispunkte auf 3,58 Prozent. Der Abstand zu gleichwertigen deutschen Anleihen (Spread) stieg auf 232 Basispunkte.

Mit Agenturmaterial

Mehr: Draghi gewinnt Vertrauensabstimmung – aber Neuwahlen werden wahrscheinlicher