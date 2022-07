Regierungskrise Italiens Ministerpräsident Mario Draghi will erneut Rücktritt anbieten

Hinter Italiens Regierung liegen turbulente Tage. Nun wird Premier Mario Draghi wohl erneut seinen Rücktritt anbieten. Es drohen vorgezogene Neuwahlen.

Dem Premierminister fehlt die Unterstützung aller Koalitionsparteien. (Foto: dpa) Mario Draghi

Rom Italiens Ministerpräsident Mario Draghi steht vor einem erneuten Rücktrittsangebot. „Vor dem Hintergrund der Abstimmung gestern Abend im Senat, bitte ich die Sitzung zu unterbrechen, weil ich mich zum Präsidenten der Republik begeben werde, um ihm meinen Entschluss mitzuteilen“, sagte Draghi am Donnerstag in der Abgeordnetenkammer in Rom. Es könnte damit sein, dass er bei Staatschef Sergio Mattarella erneut seinen Rücktritt einreicht.

Draghi gewann zwar am Mittwoch das Vertrauensvotum im Senat, jedoch nicht mit der von ihm erwünschten breiten Mehrheit, denn die drei Regierungsparteien Lega, Forza Italia und die Fünf-Sterne-Bewegung stimmten nicht mit ab. Wie üblich bei Parlamentsentscheidungen, muss nun auch die Abgeordnetenkammer votieren.

Auslöser der Regierungskrise war das ausgebliebene Vertrauen der Fünf-Sterne-Bewegung für das Kabinett des parteilosen Ex-Chefs der Europäischen Zentralbank. Bei einer Abstimmung vor einer Woche hatte die mitregierende Mitte-Links-Partei Draghi wegen Uneinigkeiten über ein Hilfspaket und den darin enthaltenen Bau einer Müllverbrennungsanlage in Rom das Vertrauen verweigert und damit die Regierungskrise eskalieren lassen. Draghi reichte daraufhin bei Staatschef Mattarella seinen Rücktritt ein. Dieser lehnte Draghis Gesuch aber ab und bestellte ihn stattdessen für diesen Mittwoch zu einer Aussprache in den Senat. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Nimmt Präsident Mattarella ein mögliches weiteres Rücktrittsgesuch Draghis diesmal an, könnte er danach jemanden suchen, der eine neue Regierungsmehrheit bildet, oder die beiden Kammern auflösen, was eine vorgezogene Wahl nach sich ziehen würde. Sollte es zu eine Neuwahl kommen, wäre diese wohl entweder Ende September oder Anfang Oktober. Bis eine Regierung steht, könnten dann noch weitere Wochen vergehen. Märkte sind in Aufruhr Italien wäre in der Zwischenzeit politisch kaum handlungsfähig, obwohl es eigentlich wichtige Reformen umsetzen muss, um sich milliardenschwere EU-Hilfsgelder zu sichern. Auch auf das Ansehen und die Stabilität des hoch verschuldeten Mittelmeerlandes könnte ein Wahlkampf negative Folgen haben, wenn etwa Investoren wegen der Unsicherheiten abgeschreckt werden. >>Lesen Sie hier: Ukrainekrieg und Euro-Stabilität – Welche Folgen hat Italiens Regierungskrise für Europa? Im Moment könnte es nach Umfragen für eine Mitte-Rechts-Regierung mit den EU-abgeneigten Fratelli d'Italia reichen. Für Brüssel wäre das ein schlechtes Zeichen. Die italienische Anleihen waren abgestürzt, nachdem es Draghi nicht gelungen war, genügend Unterstützung von seinen Koalitionspartnern zu erhalten. Die Rendite der 10-jährigen Anleihen sprang um bis zu 19 Basispunkte auf 3,58 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit Ende Juni. Der Abstand zu gleichwertigen deutschen Anleihen, einem gängigen Risikomaß, stieg auf 232 Basispunkte. Mehr: Draghi gewinnt Vertrauensabstimmung – aber Neuwahlen werden wahrscheinlicher