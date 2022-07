Regierungskrise Mario Draghi will weitermachen – aber wie stabil ist Italiens Regierung?

Rom Mit 18 Minuten Verspätung beginnt am Donnerstag die Rede, auf die ganz Italien tagelang gewartet hat: Mario Draghi erhebt sich von seinem Sitz im Senat – und hat erst mal Tonprobleme. Das Mikrofon übersteuert. „Irgendwas funktioniert hier nicht“, sagt Italiens Ministerpräsident.

So sinnbildlich die Ton-Panne für das politische Chaos der vergangenen Woche steht, so versöhnlich sind die Worte, die Draghi dann spricht: Er ist nach seinem angekündigten Rücktritt vom Donnerstag nun doch bereit, weiter an der Regierungsspitze zu stehen. Allerdings stellt er dafür klare Bedingungen.

Italien benötige eine Regierung, die effizient und schnell agieren kann, mit einem neuen Vertrauenspakt, der nicht nur Fassade sei. Draghi fordert von den Parteispitzen, die sechs Parteien der Koalition neu aufzustellen. „Mit Mut, Altruismus und Glaubwürdigkeit“, erklärte er, umringt von seinen Ministern. Der Wunsch der Bürger und Verbände, dass die Regierung weitermache, sei in den vergangenen Tagen ohne Beispiel gewesen. „Das darf man nicht ignorieren.“

In der Tat gab es übers Wochenende breiten Zuspruch für Draghi: von Gewerkschaften, Unternehmern, Politikern aus dem In- und Ausland. Auch die Märkte verlangten nach Klarheit. Die Aktien und Staatsanleihen der drittgrößten Volkswirtschaft Europas gerieten unter Druck, seit Draghi sein Rücktrittsgesuch beim Staatspräsidenten eingereicht hatte. Doch Sergio Mattarella lehnte es vorerst ab und bat Draghi darum, vor den Parlamentariern zu sprechen.

Für Mittwochabend ist im Senat eine Vertrauensfrage angesetzt. Auch in der größeren Abgeordnetenkammer wird Draghi am Donnerstagmorgen die Vertrauensfrage stellen. Nach Draghis Rede reagierten die Märkte sofort, der Risikoaufschlag für italienische Staatsanleihen im Vergleich zu deutschen verringerte sich direkt auf unter 194 Basispunkte. Vergangene Woche war er auf über 220 Punkte angewachsen.

Doch selbst wenn der ehemalige Notenbanker nun beide Abstimmungen übersteht: Wie stabil kann diese fast zerbrochene Regierung noch sein?

Chaos ist weiter programmiert

Auslöser der Krise ist eine der größten Parteien in Draghis breitem Bündnis: die Fünf-Sterne-Bewegung. Die von Draghis Vorgänger Giuseppe Conte angeführten Linken enthielten sich in der vergangenen Woche bei einer wichtigen Abstimmung über ein milliardenschweres Konjunkturpaket und forderten soziale Nachbesserungen.

Zwar hätte Draghi auch ohne die Sterne eine ausreichende Mehrheit im Parlament – aber für den 74-Jährigen war damit der „Pakt des Vertrauens“, der die Regierung bislang ausgemacht habe, zerbrochen.

Selbst wenn die seit Monaten im Umfragetief steckende Fünf-Sterne-Bewegung Draghi nun erneut das Vertrauen aussprechen sollte, ist das Chaos in der Partei noch längst nicht vorbei. Schon vor einigen Wochen spalteten sich mehr als 60 Parlamentarier ab, Außenminister Luigi di Maio führt nun die Partei „Zusammen für die Zukunft“ an. Nun bahnt sich offenbar die nächste Abspaltung von Mitgliedern an, die nicht mit Contes Radikalkurs zufrieden sind.

Obendrein rumort es auch im rechten Lager: In der Lega, ebenfalls Teil von Draghis Koalition, gibt es einen moderaten Flügel, allen voran mit den Ministern der Partei im Kabinett, und einen rechtspopulistischen mit Parteichef Matteo Salvini. Salvini hatte zuletzt gesagt, nicht mehr mit den Sternen weiterregieren zu wollen. Auch Forza Italia, die Partei von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi, hat sich ähnlich geäußert. Dieses zerstrittene Bündnis in kurzer Zeit wieder zu vereinen wird für Draghi keine einfache Aufgabe.

Draghi zählte in seiner Rede all die Erfolge auf, die die Regierung bisher vorzuweisen habe: Sie habe die Impfkampagne gegen Corona beschleunigt, den Plan für den Wiederaufbaufonds umgeschrieben, tief greifende Reformen auf den Weg gebracht, Russlands Präsident Wladimir Putin die kalte Schulter gezeigt, die Energieabhängigkeit verringert und massiv die Ukraine unterstützt.

Es wirkte fast so, als wolle Draghi all den Zweiflern in der Koalition noch einmal klarmachen, was zusammen alles möglich ist.

In den Umfragen profitieren die Postfaschisten

Francesco Galietti von der römischen Politikberatung Policy Sonar sagte, Draghi habe auch klarstellen wollen, „dass die Fünf Sterne auf soziale Themen kein Monopol haben“. So habe er erklärt, dass er sich direkt mit Gewerkschaften austauscht und das Mindesteinkommen erwähnt.

Draghi hatte dem Staatspräsidenten in der vergangenen Woche seinen Rücktritt angeboten. (Foto: dpa) Sergio Mattarella und Mario Draghi

Die Vertrauensfrage werde Draghi überstehen, ist Galietti überzeugt. Selbst die Fünf-Sterne-Bewegung könnte am Ende in der Regierung bleiben. Neuwahlen wären damit vorerst abgewendet. „Die Regierung wird am Ende stabiler sein als vorher, zumindest bis zum Jahresende.“

Spätestens dann werden die Parteien wohl wieder in den Wahlkampfmodus umschalten: Im Frühjahr sind die nächsten regulären Parlamentswahlen. Wie sich die jüngste Regierungskrise auf die Wahl auswirken wird, ist noch unklar.

Bisher ist nur ein Trend erkennbar: Seit Wochen profitiert vor allem die Opposition, die von den postfaschistischen „Brüdern Italiens“ angeführt wird. In den jüngsten Umfragen liegt die Partei von Giorgia Meloni konstant auf Platz eins. Meloni, die sich nie offiziell vom Faschismus losgesagt hat, soll im Hintergrund sogar schon ihre Ministerliste vorbereiten.

