Regierungskrise Niederländischer Premier Rutte kündigt Rückzug aus der Politik an

Der 56-jährige Rutte hat bereits angekündigt, er würde gerne für eine fünfte Amtszeit kandidieren. (Foto: AP) Mark Rutte

Amsterdam Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte will nicht mehr aktiver Politiker sein. Er werde die Politik nach den vorgezogenen Wahlen verlassen, sagte Rutte am Montag.

Der 56-Jährige ist seit knapp 13 Jahren Ministerpräsident und damit der am längsten amtierende Regierungschef in der Geschichte der Niederlande. Seine Koalition war am Freitag am Streit über die Migrationspolitik zerbrochen.

Rutte muss sich am Montag einem Misstrauensvotum im Parlament stellen. Die Opposition will nicht, dass der dienstälteste Regierungschef in der Geschichte des Landes geschäftsführend bis zu Neuwahlen im Amt bleibt, sondern ihn sofort absetzen.

Rutte habe diese Regierungskrise verursacht und durch sein Vorgehen im Streit über eine strengere Migrationspolitik Vertrauen verloren, sagte die Vorsitzende der sozialdemokratischen Partei der Arbeit, Attje Kuiken, am Sonntagabend in einer TV-Sendung. „Wir brauchen einen Außenstehenden, der einspringt, um Stillstand zu vermeiden und das Vertrauen wiederherzustellen.“

Ruttes Mitte-Rechts-Koalition aus vier Parteien war am Freitag am Streit über den Familiennachzug von Asylsuchenden zerbrochen. Seine konservative Partei VVD wollte Familien mindestens zwei Jahre auf eine Zusammenführung warten lassen. Dies wurde von der Christlichen Union und der liberalen D66 abgelehnt. Normalerweise würde ein Misstrauensvotum Rutte dank der Mehrheit seiner Koalition nicht gefährden. Doch die Koalitionspartner machten am Wochenende deutlich, dass sie ihm weitgehend die Schuld an der Regierungskrise geben. Sie warfen ihm vor, auf eine Begrenzung des Familiennachzugs gedrängt zu haben, obwohl diese Maßnahmen dem Juniorpartner Christliche Union zu weit gingen.