Regierungskrise Wallace, Truss, Sunak – Der Kampf um Johnsons Nachfolge ist eröffnet

London Selbst bei seinem Rücktritt bot Boris Johnson seinen Kritikern noch einmal die Stirn. Der umstrittene Premier macht zwar den Weg frei für einen neuen Vorsitzenden der Konservativen Partei. Regierungschef will Johnson aber noch so lange bleiben, bis sein Nachfolger feststeht. Dazu berief er am Donnerstag ein Interimskabinett.

„Es ist jetzt eindeutig der Wille der Konservativen Fraktion, dass es einen neuen Parteivorsitzenden und damit einen neuen Premierminister geben soll“, sagte Johnson sichtlich enttäuscht vor seinem Regierungssitz in 10 Downing Street. Nach seiner Ansicht hat nicht das britische Volk, sondern seine eigene Partei ihn aus dem Amt gedrängt.

Wenn sich „die Herde“ der Partei bewege, sei sie kaum mehr aufzuhalten. Johnson sprach ironisch von einem „brillanten darwinistischen System“, das ihn zu Fall gebracht habe. Seinem Nachfolger versprach er „so viel Unterstützung wie möglich“.

Das britische Pfund reagierte zunächst mit Kursgewinnen auf den Rücktritt. Auch die britischen Aktienkurse kletterten nach oben. Zwar profitierte das Pfund Sterling kurzfristig, sagt Laura Foll, Portfoliomanagerin bei Janus Henderson Investors. „Aber der Umbruch fällt in eine Zeit, in der britische Aktien durch die schlechte Bewertung heimischer Unternehmen ohnehin schon extrem unter Druck stehen.“

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Das Auswahlverfahren für einen Nachfolger kann sich bis zum Herbst hinziehen. Üblich ist ein parteiinterner Wahlkampf über mehrere Wochen, bei dem die Tory-Fraktion dann zwei Kandidaten auswählt. Das letzte Wort haben jedoch die Parteimitglieder. Über den Zeitplan der Nachfolge entscheidet das einflussreiche „1922 Komitee“ der Tories.

Mögliche Nachfolger für Johnson

Bislang haben nur die Generalstaatsanwältin Suella Braverman und Steve Baker vom harten Brexit-Flügel der Partei ihr Interesse bekundet. Der ehemalige Außenminister Jeremy Hunt dürfte ebenfalls wieder im Rennen sein.

Von links oben im Uhrzeigersinn: Penny Mordaunt, Rishi Sunak, Michael Gove, Nadhim Zahawi, Steve Baker, Suella Braverman, Ben Wallace, Liz Truss, Sajid Javid and Jeremy Hunt. (Foto: Getty Images) Mögliche Nachfolger oder Nachfolgerinnen von Tory-Chef Johnson

Größere Chancen bei den britischen Buchmachern haben allerdings Verteidigungsminister Ben Wallace, die aktuelle Außenministerin Liz Truss, der zurückgetretene Schatzkanzler Rishi Sunak sowie sein Nachfolger Nadhim Zahawi und Ex-Gesundheitsminister Sajid Javid. Ganz oben bei den Wettbüros steht jedoch die in der Fraktion beliebte Abgeordnete Penny Mordaunt.

In der Partei regt sich bereits Widerstand, Johnson an den Schalthebeln der Macht zu lassen, bis seine reguläre Nachfolge abschließend geklärt ist. Zumal sich die Rücktrittswelle auch am Donnerstag fortsetzte und völlig unklar ist, ob der Premier auf Abruf eine arbeitsfähige Regierung zusammenbekommt.

Der frühere Regierungschef John Major sagte, Johnson müsse zum Wohle des Landes sofort gehen, und der zuvor zurückgetretene Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng forderte über Twitter eine Nachfolgeregelung „so schnell wie praktisch möglich“.

Auch Tony Danker, der neue Chef des britischen Industrieverbands CBI, plädierte dafür, das „politische Vakuum“ schnell zu füllen. Sollte sich Johnson nicht durchsetzen können, würde vermutlich sein bisheriger Stellvertreter Dominic Raab die Geschäfte bis zur Wahl eines neuen Premierministers führen.

Erleichtert reagierte die grüne Europa-Abgeordnete Anna Cavazzini auf den Rücktritt in London. „Johnsons Amtszeit als Premierminister war eine Katastrophe für die Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien. Er hat den Konflikt mit der EU systematisch als Ablenkungsmanöver genutzt, um von den hausgemachten Skandalen abzulenken.“

Auch Achim Post, stellvertretender Chef der SPD-Bundestagsfraktion, zeigte sich erfreut: „Der chaotische und korrumpierte Regierungsstil von Boris Johnson hat dem politischen System Großbritanniens großen Schaden zugefügt und das Vertrauen vieler Menschen in die Politik nachhaltig beschädigt. Sein Rücktritt war daher überfällig und dringend geboten.

>>Lesen Sie hier: Niedrige Steuern reichen nicht – Johnsons Nachfolger muss Großbritannien neu erfinden

Zurückhaltender äußerte sich David McAllister, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Europa-Parlament: „Mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine braucht es ein handlungsfähiges Vereinigtes Königreich an unserer Seite. Ein grundlegender Positionswechsel in London hinsichtlich des Protokolls zu Irland und Nordirland ist leider nicht zu erwarten.“

Johnson tritt freiwillig zurück

Dass Johnson freiwillig aufgeben würde, hatten nur wenige erwartet, nachdem er am Mittwochabend Rücktrittsforderungen seiner Kabinettskollegen noch strikt abgelehnt hatte. Am Ende musste er sich jedoch fügen. Um halb neun Uhr am Donnerstagmorgen ließ er seinen einflussreichen Parteifreund Sir Graham Brady wissen, dass er sein Amt als Premierminister niederlegen werde.

>> Lesen Sie hier: Johnson tritt zurück – Wie es jetzt in London weitergeht

Zuvor waren fast 50 Regierungsmitglieder zurückgetreten. Das halbe Kabinett revoltierte gegen den Premier, und der gerade erst von Johnson bestellte Finanzminister Zahawi hatte den 58-jährigen Regierungschef öffentlich aufgefordert, endlich Konsequenzen zu ziehen.

Er schrieb in einem auf Twitter veröffentlichten Brief an den Premier: „Das Land verdient eine Regierung, die nicht nur stabil ist, sondern auch integer handelt. Herr Premierminister, Sie wissen in Ihrem Herzen, was das Richtige ist, und gehen Sie jetzt!“

Damit hatte Johnson in seinem politischen Überlebenskampf keine Verbündeten mehr. Vorausgegangen waren Chaostage, wie sie selbst die an politische Dramen gewöhnten Briten lange nicht mehr erlebt hatten.

Auslöser für die Regierungskrise war, dass Johnson einen für seine sexuellen Übergriffe bekannten Parteifreund erst befördert hatte und dann abstritt, von den Vorwürfen gewusst zu haben. Das stellte sich im Nachhinein als unwahr heraus.

Kampf um wirtschaftlichen Kurs nach Ära Johnson

Johnson nutzte seine Rücktrittsansprache, um noch einmal auf seine Verdienste hinzuweisen: Ganz oben auf der Erfolgsliste verbuchte er den Brexit, den Kampf gegen die Pandemie und die Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Putin.

Er bedauere, dass er im Kampf gegen die Wirtschaftskrise weniger erfolgreich gewesen sei, sagte der Noch-Premier. Mit einer Inflationsrate von mehr als neun Prozent und stagnierendem Wachstum steckt Großbritannien in der größten ökonomischen Misere seit 50 Jahren.

Johnson entschließt sich offenbar zum Rücktritt

Wer Johnsons Nachfolge antritt, muss sich vor allem darauf konzentrieren, die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten unter Kontrolle zu bekommen. Vieles deutet darauf hin, dass die Tories dabei vor allem auf Steuersenkungen setzen.

Der amtierende Schatzkanzler Zahawi hat das bereits angedeutet. Sein Vorgänger Sunak hat seine Partei jedoch bereits gewarnt, dass damit die Inflation weiter angeheizt und die Staatsfinanzen gefährdet würden. Der Kampf um den wirtschaftlichen Kurs nach der Ära Johnson ist also eröffnet.



Mehr: Warum Großbritannien der kranke Mann Europas ist