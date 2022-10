Regierungswechsel Rishi Sunak offiziell zum neuen Premierminister ernannt – die Scherben seiner Vorgängerin will er aufkehren

Mit dem Regierungsauftrag von König Charles III. ist Sunak nun offiziell neuer Premierminister. Am Nachmittag will er sein Kabinett vorstellen.

Für beide eine Premiere: Der neue König empfing den neuen Premierminister im Buckingham-Palast. (Foto: AP) König Charles III. und Rishi Sunak

London Rishi Sunak ist neuer Premierminister des Vereinigten Königreichs. Genau sieben Wochen nach dem Amtsantritt seiner Vorgängerin Liz Truss wurde der 42-Jährige von König Charles III. im Buckingham-Palast mit der Regierungsbildung beauftragt. Zuvor hatte Charles in einer Audienz Truss formell aus dem Amt entlassen. Nur der Monarch hat das Recht, den Premier zu ernennen.

Anschließend warf Sunak in seiner ersten Ansprache an die Nation seiner Vorgängerin Liz Truss Fehler vor und versprach seinem Land die Lösung der aktuellen Probleme. „Es wurden Fehler gemacht“, sagte der frisch ernannte Regierungschef in der Downing Street.

Er wolle den Schaden reparieren, sagte Sunak. Er versprach seinem Land mehr Stabilität in einer „ernsthaften Wirtschaftskrise“. Dafür müssten jedoch auch „schwierige Entscheidungen“ getroffen werden, sagte der 42-Jährige.

Sunak ist der dritte Premierminister innerhalb von zwei Monaten, der jüngste Regierungschef seit mehr als 200 Jahren sowie der erste Hindu und der erste indischstämmige Politiker im Amt. Ein offizielles Foto zeigt, wie der Monarch dem neuen Regierungschef die Hand reicht.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Sunak war am Montag von seiner Konservativen Partei zum neuen Vorsitzenden gekürt worden und damit auch zum künftigen Premierminister. Außer ihm hatte kein anderer Abgeordneter die geforderte Anzahl von mindestens 100 Unterstützern in der Tory-Fraktion erreicht. Truss hatte am vergangenen Donnerstag nach nur 44 Tagen im Amt ihren Rücktritt angekündigt. Sie hatte mit einer radikalen Steuerreform erhebliche Turbulenzen an den Finanzmärkten ausgelöst. Nach scharfer Kritik auch aus den eigenen Reihen musste sie zurückrudern und verlor damit schnell ihre Autorität. Sunak gilt hingegen als „ruhige Hand“. Er hatte sich bereits im Sommer um die Nachfolge von Premier Boris Johnson beworben, aber gegen Truss verloren. Ihre Wirtschaftspläne hatte er damals scharf kritisiert – und behielt Recht. Auf den verheirateten Vater zweier Töchter warten erhebliche Probleme. Er muss das Vertrauen der Märkte zurückgewinnen. Das trauen ihm Analysten zu. Schwieriger dürfte es werden, seine zuletzt tief zerstrittene Konservative Partei wieder zu einen. Mit Spannung wird daher erwartet, wen Sunak in sein Kabinett beruft. Tauscht er zu viele Minister aus, könnte er sich neue Feinde machen. Die Opposition kritisiert, dass Sunak bereits der zweite konservative Premier in Folge sei, der nicht mit einer Parlamentswahl ins Amt kam und fordert Neuwahlen. Das lehnt Sunak ab. Die Tories machen geltend, dass die Partei und nicht ein Politiker von den Wählern das Mandat erhalten habe. Umfragen sehen die Konservativen weit abgeschlagen hinter der größten Oppositionspartei Labour. Mehr: Sunak soll Wende in Finanzpolitik bringen