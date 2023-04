Renten-Reform Frankreichs Präsident Macron unterzeichnet umstrittenes Rentengesetz

Die Reform von Präsident Emmanuel Macron versetzt Frankreich seit Monaten in Unruhe. Macron unterzeichnet das Rentengesetz, nachdem es vom Verfassungsrat im Kern gebilligt wurde.

Die Einladung Macrons zu einem Gesprächstermin lehnten die Gewerkschaften ab. (Foto: AP) Proteste vor dem Rathaus von Paris am Freitag

Paris Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat das umstrittene Rentengesetz unterzeichnet. Das ging am Samstag aus dem offiziellen Veröffentlichungsblatt der Regierung in Paris hervor. Am Freitag hatte der Verfassungsrat des Landes die letzte Hürde genommen und billigte das Gesetz in allen wichtigen Punkten, darunter die schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre. Das Anliegen der linken Opposition, ein Referendum über die Reform abzuhalten, lehnte das Gremium ab.

Macrons Premierministerin Élisabeth Borne sagte, mit der Entscheidung des Verfassungsrats sei das Gesetz „am Ende seines demokratischen Weges“ angekommen. Zugleich vermied sie jeden Anschein von Triumphgefühl: „Heute Abend gibt es weder Sieger noch Besiegte.“