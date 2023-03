Rentenreform Frankreichs Staatspräsident Macron will sich an die Nation wenden

Trotz heftiger Proteste und nur knapp überstandenem Misstrauensvotum bleibt der Präsident bei seiner Rentenreform unbeirrt. Neuwahlen oder eine Regierungsumbildung schließt er aus.

In vielen Städten Frankreichs protestierten Zehntausende gegen die Rentenreform Macrons. (Foto: dpa) Proteste in Paris

Paris Frankreichs Präsident Emmanuel Macron versucht nach dem knapp gescheiterten Misstrauensvotum gegen seine Regierung, wieder in die Offensive zu kommen. Während Macron bei der Verteidigung seiner umstrittenen Rentenreform bislang meist Premierministerin Élisabeth Borne vorschickte, will er sich am Mittwoch in einem Fernsehinterview an die Franzosen wenden und sein weiteres Vorgehen erklären.

Die Ausschreitungen der vergangenen Tage dürften ihn dazu bewegt haben. Die Stimmung im Land ist aufgeheizt, Proteste schlugen mancherorts in Gewalt um.

Umfragen zufolge lehnt eine deutliche Mehrheit der Franzosen die schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre ab, die im Kern von Macrons Reform steht. Auch das Vorgehen des Präsidenten, das Gesetz mit einer Sondervollmacht ohne Abstimmung im Parlament durchzusetzen, stößt in der Bevölkerung auf großen Widerstand. Macron beriet am Dienstag mit Vertrauten über einen Ausweg aus der politischen Krise.