Rentenreform-Proteste Demonstranten stürmen Blackrock-Sitz in Paris

In Frankreich werden nach dem Scheitern neuer Gespräche erneut Straßen und Hochschulen blockiert, auch der Airport Charles de Gaulle ist betroffen. Eine Lösung ist nicht absehbar.

Demonstranten drangen in das Gebäude ein. (Foto: Reuters) Blackrock-Sitz in Paris

Paris Nach dem ergebnislosen Gespräch zwischen den französischen Gewerkschaften und der Regierung zur Rentenreform wird in Frankreich abermals gegen das Vorhaben gestreikt und protestiert. Gegner der Rentenreform von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sind dabei am Donnerstag unter anderem in ein Firmengebäude in Paris eingedrungen. Auf Videos vom Donnerstag war zu sehen, wie sie Leuchtfackeln hielten und Sprechchöre sangen.

„Es braucht Geld, um unser Rentensystem zu finanzieren. Hier gibt es welches“, rief ein Sprecher der Eisenbahner-Gewerkschaft CGT Cheminots der Zeitung „Le Parisien“ zufolge ins Megafon. „Anstatt zwei Lebensjahre von den Arbeitnehmern zu nehmen, sollte Macron es hier suchen.“ In dem Gebäude sitzt auch der US-Vermögensverwalter Blackrock, der auf Anfrage keinen Kommentar abgab.

In Macrons erster Amtszeit war Blackrock während der Streiks und Proteste gegen die damals geplante Rentenreform zu einer Art Feindbild geworden – Reformgegner waren der Auffassung, dass der Vermögensverwalter von den Reformplänen Macrons profitiere und Einfluss auf die Pläne genommen habe.

Blackrock bestritt dies. Bei den aktuellen Protesten gegen die Rentenreform hat Blackrock bisher hingegen keine Rolle gespielt. Demonstrantinnen versperrten am Donnerstag Berichten zufolge auch den Zugang zu einem Teil des Pariser Flughafens Charles de Gaulle, auch Straßen und Hochschulen wurden an verschiedenen Orten blockiert. Die Behörden rechnen landesweit mit bis zu 800.000 Protestlern gegen die schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre. „Es gibt keine andere Lösung als die Reform zurückzunehmen.“ (Foto: Reuters) Sophie Binet bei den Protesten Macron und die Mitte-Regierung wollen das Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben, um ein Loch in der Rentenkasse zu verhindern. Die Gewerkschaften und große Teile der Opposition lehnen die mittlerweile beschlossene Reform als unfair ab. „Es gibt keine andere Lösung als die Reform zurückzunehmen“ Die Gewerkschaften blieben auch am Donnerstag bei ihrer Forderung an die Regierung, sie möge ihre Pläne einfach beerdigen. „Es gibt keine andere Lösung als die Reform zurückzunehmen“, sagte die neue Vorsitzende der Gewerkschaft CGT, Sophie Binet, zu Beginn einer Demonstration in Paris. Der Chef der größten Gewerkschaft CFDT, Laurent Berger, sprach im Radio RTL von einer sozialen Krise. Er forderte dazu auf, an den für Freitag geplanten Protestmärschen teilzunehmen. Am Mittwoch waren Gespräche zwischen Gewerkschaftsvertretern und Ministerpräsidentin Elisabeth Borne nach nur einer Stunde ergebnislos abgebrochen worden. „Wir haben beschlossen, diese nutzlose Versammlung zu beenden“, sagte Binet. Es war das erste Mal seit Januar, dass Gewerkschaften und Regierung gemeinsam einen Ausweg aus dem festgefahrenen Streit suchten. Demonstranten schützen sich vor Tränengas. (Foto: dpa) Szene aus Nantes Seit Jahresanfang demonstrieren und streiken Millionen Menschen gegen die Rentenreform. Noch verschärft haben sich die Proteste, nachdem die Regierung den Gesetzentwurf mit Sondervollmachten ohne Abstimmung durch das Parlament brachte. Noch ist die Reform nicht in Kraft getreten Derzeit liegt das Renteneintrittsalter in Frankreich bei 62 Jahren. Tatsächlich beginnt der Ruhestand im Schnitt aber später: Wer für eine volle Rente nicht lange genug eingezahlt hat, arbeitet länger. Hunderttausende gehen landesweit auf die Straßen. (Foto: IMAGO/PanoramiC) Protest in Nizza Mit 67 gibt es dann unabhängig von der Einzahldauer Rente ohne Abschlag – dies will die Regierung beibehalten, auch wenn die Zahl der nötigen Einzahljahre für eine volle Rente schneller steigen soll. Die monatliche Mindestrente will sie auf etwa 1200 Euro hochsetzen. Noch ist die Reform aber nicht in Kraft getreten. Macron will, dass dies bis zum Jahresende geschieht. Derzeit wird das Vorhaben vom Verfassungsrat geprüft. Abgeordnete, Senatoren und auch Premierministerin Élisabeth Borne hatte die Instanz angerufen, um den Text unter die Lupe zu nehmen. Der Verfassungsrat kann die Reform in Teilen oder vollständig kippen oder für verfassungskonform erklären. Kommende Woche Freitag will er seine Entscheidung bekannt geben. Mehr: Schlichtung im französischen Renten-Streit gescheitert – Neue Proteste angekündigt