Repräsentantenhaus Niederlage für Sarah Palin bei Wahl in Alaska – Erfolg für US-Demokraten

Alaska ist im Repräsentantenhaus mit nur einem Sitz vertreten. Dieser war jahrzehntelang republikanisch vertreten – bis jetzt. Die Demokratin Mary Peltola gewann.

Die Republikanerin hat gegen die Demokratin Mary Peltola verloren. (Foto: Reuters) Sarah Palin

Anchorage / Washington Die US-Demokraten haben bei einer Sonderabstimmung über einen Kongresssitz im Bundesstaat Alaska einen überraschenden Sieg eingefahren. Die Demokratin Mary Peltola setzte sich bei dem Rennen gegen die frühere republikanische Vizepräsidentschaftskandidatin Sarah Palin durch, wie die Wahlaufsicht in Alaska am Mittwochabend (Ortszeit) verkündete. Peltola kam demnach auf 51,5 Prozent der Stimmen, Palin auf rund 48,5 Prozent. Der Sitz war zuvor jahrzehntelang in republikanischer Hand gewesen.

Durch den Tod des langjährigen republikanischen Abgeordneten Don Young war der Sitz freigeworden, was zu der außerplanmäßigen Wahl führte. Die Abstimmung hatte bereits Mitte August stattgefunden. Weil bei der Auszählung am Wahltag niemand eine absolute Mehrheit erreichte, klärte sich der Wahlausgang erst mit Verzögerung. Alaska ist im US-Repräsentantenhaus nur mit einem Sitz vertreten.