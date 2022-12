Repräsentantenhaus Republikaner McCarthy bekommt Konkurrenz vom rechten Flügel der Partei

Bereits bei der parteiinternen Nominierung hatte Biggs gegen McCarthy deutlich verloren. Bei der Wahl um den Vorsitz der Kammer braucht McCarthy aber alle Republikaner.

Der Republikaner hatte angekündigt seinem Fraktionschef, Kevin McCarthy, bei der kommenden Wahl Konkurrenz zu machen. (Foto: Reuters) Andy Biggs

Washington Beim Streben nach dem Vorsitz im US-Repräsentantenhaus bekommt der Fraktionschef der Republikaner, Kevin McCarthy, aus den eigenen Reihen Steine in den Weg gelegt. Der republikanische Abgeordnete Andy Biggs vom rechten Flügel der Partei kündigte am Dienstag an, er werde McCarthy bei der Wahl im Plenum der Parlamentskammer herausfordern, und begründete dies mit seinem Widerstand gegen das „Establishment“, für das McCarthy stehe.

Biggs war bereits bei der parteiinternen Nominierung für den einflussreichen Posten gegen McCarthy angetreten. Dabei hatte sich der 57 Jahre alte McCarthy mit 188 zu 31 Stimmen gegen Biggs durchgesetzt. Über den Vorsitz des Repräsentantenhauses wird allerdings in einer Abstimmung der gesamten Kammer entschieden - und dort kann sich McCarthy kaum Abweichler aus den eigenen Reihen leisten.