Rinat Achmetow Weil er nicht ins Oligarchen-Register will: Ukrainischer Superreicher übergibt Medienimperium dem Staat

Rinat Achmetow drohte die Aufnahme in ein Oligarchenregister. Grundlage ist ein Gesetz, das den politischen Einfluss reicher Ukrainer beschränken soll.

Der Ukrainer steigt mit seiner Investmentgesellschaft SCM aus dem Mediengeschäft aus – unfreiwillig, wie er sagt. (Foto: dpa) Rinat Achmetow

Kiew, Riga Weil ihm die Aufnahme in ein Oligarchenregister drohte, hat der 55-jährige ukrainische Unternehmer Rinat Achmetow sein Medienimperium an den Staat abgetreten. Am Montag erklärte Achmetow, der vor dem Krieg als einer der reichsten Ukrainer galt, in einer Mitteilung, seine Mediengruppe werde alle TV- und Printlizenzen an den Staat übergeben und die Internetmedien einstellen. Die Entscheidung bezeichnete er als unfreiwilligen Schritt.

„Ich habe eine unfreiwillige Entscheidung getroffen, dass meine Investmentgesellschaft SCM aus dem Mediengeschäft aussteigt“, so Achmetow. „Als größter privater Investor in die ukrainischen Wirtschaft habe ich wiederholt erklärt, dass ich nie ein Oligarch war und auch nie einer sein werde“, erklärte er weiter.

Zu Achmetows Mediengruppe gehören elf TV-Sender, die Nachrichtenseite Segodnya.ua und der Online-Fernsehdienst OLL.TV sowie der Nachrichtensender Ukrajina 24. Letzterer gilt als einer der beliebtesten Sender im Land. Mehr als 4000 Menschen arbeiten für die Mediengruppe, die Gesamtinvestitionen bezifferte Achmetow auf umgerechnet mehr als 1,5 Milliarden Euro. Sein eigenes Vermögen wurde im vergangenen Jahr noch auf 7,6 Milliarden Dollar geschätzt, im April dieses Jahres sollen es noch vier Milliarden gewesen sein. Reich wurde Achmetow unter anderem durch Geschäfte im Bergbau und in der Schwerindustrie, zu seiner Holding System Capital Management (SCM) gehören neben der Media Group Ukraine das Metallunternehmen Metinvest, das im Besitz der Asow-Stahlwerke in Mariupol ist, oder Lemtrans, ein Unternehmen zum Schienentransport. Nach eigenen Angaben beschäftigen die SCM und ihre Subholdings etwa 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Internationale Aufmerksamkeit erlangte er zuletzt unter anderem, als er im Mai erklärte, er wolle Russland wegen der Verluste in Bezug auf Asow-Stahl auf Schadensersatz verklagen.

Nachrichtenseiten stellen ihren Betrieb ein Kurz nach Achmetows Ankündigung vom Montag stellten seine Nachrichtenseiten ihren Betrieb ein. „Das ist ein erzwungener Schritt", schrieb die Sprecherin des Konzerns System Capital Management, Natalija Jemtschenko, am Dienstag bei Facebook in Übereinstimmung mit den Angaben Achmetows. Seit Mitternacht gebe es keine Nachrichten mehr auf den Seiten der Onlinezeitung Segodnya.ua oder bei Ukrajina 24. >> Lesen Sie hier: Ukrainische Superreiche und der Krieg: Einst „König des Donbass" und Selenski-Widersacher – und jetzt? Ein Sprecher von Präsident Wolodimir Selenski hingegen begrüßte den Schritt. Das Gesetz sei der Beginn einer neuen Beziehung zwischen Staat und Wirtschaft. In den Wochen vor dem russischen Einmarsch verschärften diese Sender ihre Kritik an Selenski, während Achmetow sich gegen das Oligarchen-Gesetz stemmte. Die Regierung in Kiew hatte im vergangenen September ein Gesetz beschlossen, das den politischen Einfluss von superreichen Ukrainern beschränken soll. Großunternehmer mit Medieneinfluss sollen dazu in ein sogenanntes Oligarchenregister aufgenommen werden. Diese Oligarchen dürfen danach keine Parteien, politische Werbung oder Demonstrationen finanzieren und müssen zudem ihre Vermögenswerte offenlegen. Außerdem ist es ihnen untersagt, an großen Privatisierungsprojekten teilzunehmen. Für die Einstufung als Oligarch legte das Gesetz vier Kriterien fest, darunter ein großer Einfluss auf die Medien sowie die Kontrolle des Monopols einer Wirtschaftsbranche. Um als Oligarch zu gelten, genügt aber die Erfüllung von dreien der Punkte. Obwohl das Gesetz mit deutlicher Mehrheit verabschiedet wurde, ist es in der Ukraine umstritten. Kritiker warfen Selenski damals vor, mithilfe des Gesetzes potenzielle politische Gegner klein zu halten. So auch die damalige Menschenrechtsbeauftragte des Parlaments, Ljudmila Denissowa oder der ehemalige Parlamentspräsident Dmytro Rasumkow. Beide sind nicht mehr im Amt. Der 55 Jahre alte Achmetow, der aus Donezk stammt, galt früher als Gönner des geschassten prorussischen Präsidenten Viktor Janukowitsch, vermied aber in den vergangenen Jahren vor dem Krieg eine politische Positionierung. Selenski hatte Achmetow, der sich zu Beginn seiner Amtszeit hinter Selenski stellte, im November überraschend vorgeworfen, einen Putsch vorzubereiten. Ein tatsächlicher Angriff war aber nicht erfolgt.