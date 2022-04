Riss im EU-Klimaschutzpaket Neue CO2-Abgabe auf Benzin könnte scheitern

Brüssel Der neue CO2-Emissionshandel für Gebäude und Verkehr könnte an den derzeit hohen Energiepreisen scheitern. Der Vorschlag wird gerade vom Europaparlament beraten. Der Emissionshandel sollte einen zusätzlichen Anreiz bieten, beim Autofahren und Heizen auf saubere Technik zu setzen. Der federführende Abgeordnete Peter Liese (CDU) verteidigt die Abgabe. Aber im zuständigen Umweltausschuss deutet sich eine Mehrheit dagegen an, die aus Sozialdemokraten, Liberalen, Grünen und Linken besteht. „Es wäre sehr leicht, den zweiten Emissionshandel zu kippen“, sagte der Grünen-Abgeordnete Michael Bloss. Denn derzeit sind die Energiepreise so hoch, dass weitere Abgaben noch unpopulärer sind als ohnehin schon.

„Die Lage ist wirklich ernst“, sagte Liese bei einer Veranstaltung des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung (PIK). „Es hätte viele schlechte Auswirkungen, wenn wir dieses Gesetz stoppen“, sagte er unter Verweis darauf, dass die Welt sich am Klimaschutz der EU ein Beispiel nehme. PIK-Direktor Ottmar Edenhofer sagte: „Es ist mir kaum begreiflich, warum das Parlament in Erwägung zieht, diesen Vorschlag abzulehnen.“

Schon seit Jahren müssen Industrieunternehmen für das CO2, das sie ausstoßen, Zertifikate kaufen. Dadurch haben sie einen Anreiz, auf besonders klimafreundliche Technik zu setzen. Die Emissionen sinken kontinuierlich. Dieses Instrument wird nun als der „erste“ Emissionshandel bezeichnet.

Nach diesem Vorbild will die EU-Kommission einen zweiten Emissionshandel einführen. Von diesem wären die privaten Verbraucher betroffen. Wer ihnen Benzin, Diesel, Heizöl oder Gas verkauft, soll dafür CO2-Zertifikate vorweisen müssen. Das würde Heizen und Autofahren teurer machen und soll so bei der Energiewende helfen. Wärmepumpen und -dämmung, Elektroautos und der Umstieg auf die Bahn würden sich schneller rentieren. Bislang findet das kaum Anwendung. Die Emissionen in diesen Bereichen stagnieren.

Grüne und Sozialdemokraten setzen aber auf andere Instrumente, etwa auf Sanierungsprogramme und ein schnelles Verbot neuer Verbrennungsmotoren. „Wenn ganz Europa den gleichen Preis zahlt, ist das ein Vorteil für die reichen Regionen“, sagt Europaabgeordnete Bloss.

Höhere Spritpreise zu provozieren ist unpopulär

Das durchschnittliche Haushaltseinkommen liegt in den reichsten Ländern der EU rund fünfmal so hoch wie in den ärmsten. Der CO2-Preis müsste aber überall gleich hoch sein. „Die ärmeren Länder können das nicht schultern. Sie wissen jetzt schon nicht, wie es weitergehen soll.“ Edenhofer argumentiert, dass der Preis für Sprit auch noch in vielen Jahren hoch bleiben muss, wenn sich die Märkte beruhigt haben und der Verbrauch gesunken ist.

Auch die Mitgliedstaaten müssten dem Gesetz zustimmen. Offiziell haben sich viele noch nicht positioniert. Höhere Spritpreise zu provozieren ist aber höchst unpopulär. In vielen Ländern gibt es schon jetzt Proteste wegen der hohen Preise. Die Staaten sind eher damit beschäftigt, Steuern auszusetzen, um Heizen und Tanken billiger zu machen.

Fünf Umweltorganisationen versuchen nun, Kompromisse möglich zu machen. Sie verschickten in dieser Woche ein Papier mit neuen Vorschlägen an die Unterhändler der Fraktionen im Europaparlament. Das Papier liegt dem Handelsblatt vor. Einige der Vorschläge stoßen bei verschiedenen Seiten auf Zustimmung.

So soll der neue CO2-Preis zum Teil nicht von den Kunden, sondern von den Energieunternehmen getragen werden. Dazu sollen die Unternehmen regelmäßig Einblick in ihre Kostenkalkulation geben, steht in einem Kompromissvorschlag, den Liese an seine Parlamentskollegen geschickt hat. Ein weiterer Kompromissvorschlag ist eine Ausweitung des Klima-Sozialfonds. Dieser soll mit Geld aus dem zweiten Emissionshandel gefüllt werden und den Preisdruck abfedern, indem er etwa Sanierungsprogramme finanziert.

Den Gegnern des zweiten Emissionshandels wäre aber wichtiger, dass Liese ihnen bei der Reform des ersten Emissionshandels entgegenkommt. Auch hier soll es Verschärfungen geben, damit die Emissionen schneller sinken. Gestritten wird etwa über die Frage, wann die freie Zuteilung von Zertifikaten ausläuft.

„Dass wichtige Teile der Industrie noch jahrelang vom CO2-Preis verschont bleiben, aber die Bürger zahlen sollen, geht nicht“, sagt Bloss. Sollte sich Liese darauf einlassen, hätte er ein neues Problem: Seine eigene Parteienfamilie inklusive CDU und CSU ist strikt dagegen, die Vorgaben für die Industrie weiter zu verschärfen.

