Rivalen Außenminister von Saudi-Arabien und Iran planen baldiges Treffen

Anfang des Monats hatten die beiden Erzrivalen vereinbart, ihre vor sieben Jahren abgebrochenen diplomatischen Beziehungen wieder aufzunehmen. Ein Telefonat soll es schon gegeben haben.

Saudi-Arabien hatte die Beziehungen zum Iran 2016 gekappt. (Foto: Reuters) Saudi Arabiens Außenminister Faisal bin Farhan Al Saud

Berlin Nach der Annäherung von Saudi-Arabien und dem Iran ist in den kommenden Wochen ein persönliches Treffen der Außenminister der beiden Länder geplant. Prinz Faisal bin Farhan Al Saud und Hussein Amirabdollahian hätten bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage telefoniert und dabei vereinbart, sich noch während des derzeitigen Fastenmonats Ramadan zu treffen, berichtete die staatliche saudi-arabische Nachrichtenagentur SPA am Montag. Der Ramadan hat vor wenigen Tagen begonnen und endet am 21. April.

Anfang des Monats hatten die beiden Erzrivalen vereinbart, ihre vor sieben Jahren abgebrochenen diplomatischen Beziehungen wieder aufzunehmen. Zustande gekommen ist die Vereinbarung unter Vermittlung Chinas.

Saudi-Arabien hatte die Beziehungen zum Iran 2016 gekappt, nachdem die Botschaft des Königreichs in Teheran während eines Streits zwischen den beiden Ländern über die Hinrichtung eines schiitischen Geistlichen in Saudi-Arabien gestürmt worden war.

Iran versteht sich als Schutzmacht der Schiiten, Saudi-Arabien beansprucht diese Rolle für Sunniten. Iran und Saudi-Arabien unterstützen unterschiedliche Seiten in Konflikten, die die Region seit Jahren belasten, allen voran die Bürgerkriege in Jemen und Syrien. Auch hat Saudi-Arabien, das mittlerweile auch diplomatischen Beziehungen mit Israel pflegt, den Iran wegen dessen Atomprogramm stets scharf kritisiert. Mehr: Der Westen braucht eine Strategie für den Umgang mit China – Ein Kommentar