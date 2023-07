 Robert Habeck in Neu-Delhi: Warum Indien nicht das neue China wird

Der Bundeswirtschaftsminister will Indien enger an Deutschland binden. Doch Ökonomen und Industrievertreter warnen vor überzogenen Erwartungen.

Bangkok, Berlin Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) setzt auf Indien, um die deutsche Wirtschaft von China unabhängiger zu machen. Bei seiner am Mittwoch beginnenden Reise in das bevölkerungsreichste Land der Welt will die Partnerschaft mit Indien ausbauen und vertiefen, heißt es aus seinem Ministerium. Indien sei ein „wichtiger Partner für die Diversifizierung der deutschen Wirtschaft“.

Doch trotz des erklärten Willens westlicher Politiker, stärker mit Indien zusammenzuarbeiten, hat der 1,4 Milliarden Einwohner große Staat erhebliche Probleme, sich als China-Alternative in Position zu bringen. Das sieht auch Volker Treier, Außenwirtschaftschef bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), so: „Natürlich hat Indien großes Potenzial. Aber zu erwarten, dass Indien innerhalb weniger Jahre China als Wirtschaftspartner Europas ersetzen könnte, wäre überzogen.“

