Roberta Metsola im Interview EU-Parlamentspräsidentin: „Appeasement kann niemals ein Ausweg sein“

Brüssel Vor der Entscheidung der EU über die Beitrittsperspektive der Ukraine fordert die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, ein „klares Signal“ für die Zukunft des Landes in Europa. „Am Ende des Tages müssen wir die Kraft haben, politisch klarzustellen: Ja, die Ukraine gehört zu unserer europäischen Familie“, sagte die konservative Politikerin dem Handelsblatt.

Die EU-Kommission will am Freitag ihre Empfehlung dazu vorlegen, ob die Ukraine den Status als Beitrittskandidat erhält. Unter den Mitgliedsstaaten gibt es bisher keine einheitliche Linie. Metsola betonte, dass der Beitrittsstatus für die Ukraine außerordentlich wichtig sei. „Er würde nicht nur die Moral der ukrainischen Soldaten heben, sondern auch dabei helfen, die politische Einigkeit aufrechtzuerhalten – ein Faktor, dessen Bedeutung nicht unterschätzt werden darf“, argumentierte Metsola.

Zur Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz, dem italienischen Premier Mario Draghi und des französischen Präsidenten Emmanuel Macron sagte die EU-Parlamentschefin: „Ich habe bisher bei allen politischen Anführern gesehen, dass sie nach ihrer Reise nach Kiew etwas ganz anders gesagt haben als vorher – dass sie ein echtes Gefühl für die Bedürfnisse der Ukrainer bekommen haben.“ Zwar seien Beitrittsverfahren immer mühsam. „Aber wer wären wir, die wir drinnen sind, wenn wir die Tür für andere zuschlagen würden, die unbedingt hineinwollen?“

Zugleich warnte Metsola davor, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin diplomatische Avancen zu machen oder gar Druck auf die Ukraine auszuüben, Friedensverhandlungen zu führen. „Appeasement kann niemals ein Ausweg sein“, sagte die Malteserin. „Wir sollten nicht über gesichtswahrende Lösungen reden, nicht unter vorgehaltener Waffe. Wir dürfen nie vergessen, dass wir es mit einer brutalen Invasion eines autokratischen Regimes zu tun haben, die die Souveränität eines anderen Landes gefährdet.“

Lesen Sie hier das gesamte Interview:

Zu Kriegsbeginn agierte die EU so geschlossen wie noch nie. Inzwischen aber treten Differenzen hervor. Die Mitgliedsstaaten der EU sind in der Frage gespalten, ob die Ukraine bei dem nächsten Gipfeltreffen den Status als Beitrittskandidat erhalten soll. Droht die EU, den Aggressor Wladimir Putin dadurch zu ermutigen?

Wir ermutigen Russland schon jetzt. Russland profitiert mehr denn je vom Rohstoffexport – wegen der stratosphärischen Preissprünge für Gas und Strom. Damit müssen wir umgehen. Auch vor dem Hintergrund, dass die Ausgangslage in den Mitgliedsstaaten sehr unterschiedlich ist. Einige können sich weitgehend selbst versorgen, andere sind zu 100 Prozent von Russland abhängig.

Zur Person Politik Die maltesische Politikerin ist seit 2013 Mitglied im EU-Parlament. Ämter Im November 2020 wurde sie die Erste Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Seit Januar 2022 ist sie Die Parlamentspräsidentin.

Schon das führt EU-intern zu Streit – nun kommt auch noch die Beitrittskontroverse hin.

Die Erweiterung der EU ist immer kompliziert. Wir reden heute noch darüber, ob Kroatien, Rumänien und Bulgarien in den Schengen-Raum aufgenommen werden soll. Es gibt legitime Fragen dazu, warum wir mit dem Beitritt der Länder des Westbalkans nicht vorankommen, die schon viele Jahre warten. Selbst so einfache Dinge wie die Ausweitung des kostenlosen Roamings auf die Region sind umstritten. Dennoch bin ich der Auffassung, dass wir in dieser speziellen Situation ein klares Signal an die Ukraine brauchen, weil es nicht nur um Wirtschaft geht – unsere geopolitische Sicherheit steht auf dem Spiel.

Was genau meinen Sie?

Die Erweiterung ist eine Sicherheitsfrage – eine positive Entscheidung wäre eine wichtige Botschaft an die Kämpfer der Ukraine. Ich weiß, dass manchmal Differenzen und national unterschiedliche politische Situationen dominieren. Aber das Zeichen der Hoffnung und Ermutigung, das auf dem Gipfel kommende Woche von dem Wort „Kandidat“ ausgehen würde, sollte nicht unterschätzt werden.

Schon am heutigen Donnerstag, so heißt es, wollen Bundeskanzler Olaf Scholz, der italienische Premier Mario Draghi und der französische Präsident Emmanuel Macron in die Ukraine reisen. Was erhoffen Sie sich von dem Besuch?

Sehr viel. Ich denke, dass ihre Reise eine ähnliche Auswirkung auf sie haben wird, wie meine auf mich hatte.

Sie zählten zu den ersten westlichen Spitzenpolitikern, die in das Kriegsgebiet gereist sind. Welchen Eindruck hat der Besuch auf Sie gemacht? Was wird Scholz, Draghi und Macron erwarten?

Als ich Anfang April auf Einladung des ukrainischen Parlaments in Kiew war, galt noch eine Ausgangssperre. Die Stadt war von russischen Truppen umzingelt. Das hat sich inzwischen verändert. Aber der Geist der nationalen Einigkeit und die dringenden Hilfsappelle – das wird auch die drei Regierungschefs beeindrucken.

Welche Botschaft sollten die Drei dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski übermitteln?

Ich habe bisher bei allen politischen Anführern gesehen, dass sie nach ihrer Reise nach Kiew etwas ganz anders gesagt haben als vorher – dass sie ein echtes Gefühl für die Bedürfnisse der Ukrainer bekommen haben. Ich hoffe, dass das in diesem Fall auch so ist. Deutschland, Italien und Frankreich unterstützen die Ukraine militärisch, finanziell und logistisch. Ich wünsche mir, dass sie nun der Ukraine auch dabei helfen, Beitrittskandidat zu werden.

Die beiden Staatsoberhäupter wollen zusammen mit dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi noch diese Woche nach Kiew reisen. (Foto: IMAGO/photothek) Olaf Scholz und Emmanuel Macron

Ohne Vorbedingungen?

Ich beantworte diese Frage als Rechtsanwältin: Das hängt von den Empfehlungen ab, die die Kommission am Freitag vorlegen wird. Es gibt immer Auflagen und Kriterien, immer Bedingungen, die man erfüllen muss. Jedes Land muss seinen eigenen Weg in die EU finden. Ich kann mich noch gut an die schwierige Zeit erinnern, die mein Land, Malta, beim Beitrittsverfahren durchlebt hat. Für die Ukraine wird es um territoriale Fragen gehen, um stabile Grenzen, aber auch um juristische wie die Rechtsstaatlichkeit. Aber am Ende des Tages müssen wir die Kraft haben, politisch klarzustellen: Ja, die Ukraine gehört zu unserer europäischen Familie.

Mit weniger wird sich Selenski auch kaum zufriedengeben.

Ich habe gerade erst den ukrainischen Verteidigungsminister getroffen. Der Beitrittskandidatenstatus ist für das Land außerordentlich wichtig. Er würde nicht nur die Moral der ukrainischen Soldaten heben, sondern auch dabei helfen, die politische Einigkeit aufrechtzuerhalten – ein Faktor, dessen Bedeutung nicht unterschätzt werden darf. Auch das habe ich auf meiner Reise in Kiew erlebt: Alle politischen Gruppen sind sich in der Frage nach der EU-Perspektive einig.

Zeigt Kanzler Scholz genügend Führungsbereitschaft? Er agiert bisher äußerst vorsichtig und hat sich in der Beitrittskandidaten-Frage nicht festgelegt.

(macht eine kurze Pause) Ich habe den Kanzler getroffen und finde es lobenswert, wie er seine Koalition managt. Auch Außenministerin Annalena Baerbock habe ich schon öfter gesprochen, ihre klaren und mutigen Statements spiegeln die Regierungshaltung ebenfalls wider. Grundsätzlich kann ich sagen: Ich schaue immer auf Deutschland und seine Regierung, wenn es um Führungsstärke geht.

Allerdings ist in Brüssel die Klage zu hören, dass nach dem Abgang von Angela Merkel ein Führungsvakuum entstanden ist.

Führung verändert sich. Als ich den Job als Parlamentspräsidentin am 18. Januar dieses Jahrs angenommen habe, war der Europäische Rat, in dem sich die Mitgliedsstaaten versammeln, noch ein anderer. Jetzt führen auf einmal auch Länder, die das vorher nicht getan haben.

Die Osteuropäer?

Ja, die baltischen Länder, auch Rumänien und Polen. Führung ist ein dynamischer Prozess.

Der ukrainische Präsident pocht auf den EU-Beitritt. (Foto: dpa) Ursula von der Leyen und Wolodimir Selenski

Sie sagen, die EU sollte der Ukraine signalisieren: Wir sind bereit für euch. Aber sind wir das überhaupt? Die EU hat schon jetzt Probleme bei der Entscheidungsfindung. Muss die EU nicht bedenken, dass ihre Aufnahmekapazität an Grenzen gestoßen ist?

Diese Diskussion hatten wir unter den Mitgliedsstaaten schon 2003 als zehn Länder beigetreten sind. Wir haben sie im Falle von Rumänien und Bulgarien geführt, dann bei Kroatien. Wir gesagt, Beitrittsprozesse sind immer beschwerlich. Aber wer wären wir, die wir drinnen sind, wenn wir die Tür für andere zuschlagen würden, die unbedingt hineinwollen?

Langsam wächst die Unruhe in der europäischen Bevölkerung. Die Preise steigen, eine Rezession droht – auch wegen der westlichen Sanktionen. Hält die EU ihre Politik des maximalen Drucks auf Russland durch?

Die Sanktionen schmerzen natürlich und werden das auch weiterhin tun. Die steigenden Preise sind eine erhebliche Sorge für die Mitgliedsstaaten, sie können zu politischer Instabilität führen und gefährden unsere Einigkeit. Es droht eine Hungerkrise, die Migrationsströme nach Südeuropa auslösen und die Länder dort destabilisieren könnte. Wir müssen auf all diese Sorgen eine Antwort finden, die Bürger müssen geschützt werden. In der Pandemie haben wir gezeigt, wozu Europa fähig ist. Vor allem aber müssen wir deutlich machen, was auf dem Spiel steht: Die Verteidigung von Demokratie, Freiheit und territorialer Unversehrtheit muss ganz oben auf unserer Agenda stehen.

Wenn Sie davon sprechen, dass die Bürgen geschützt werden müssen - spielen Sie damit auf ein neues Programm für gemeinsame EU-Anleihen an?

Erstmal geht es darum, dass wir den Corona-Wideraufbaufonds nutzen, der ja genau darauf abzielt, was wir brauchen: Investitionen in die grüne und digitale Transformation. Das wird die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise die Bürger dämpfen. Zudem sollen wir schauen, ob sich noch andere Mittel nutzen lassen – etwa aus den Kohäsionsfonds. Und auch die Debatte um einen Preisdeckel für Energie geht weiter. Das sind die nächsten Schritte. Wie es dann weitergeht? Wir brauchen Flexibilität, aber wir müssen auch sicherstellen, dass wir die nachfolgenden Generationen nicht mit Schulden finanziell überlasten.

Die Finanzdebatten bestätigen die wachsende Kriegsmüdigkeit. Was ist aus Ihrer Sicht jetzt gefährlicher: Eine Fortsetzung des Kriegs oder eine Verhandlungslösung, die Russlands Aggression in irgendeiner Form belohnt?

Appeasement kann niemals ein Ausweg sein. Wir sollten nicht über gesichtswahrende Lösungen reden, nicht unter vorgehaltener Waffe. Wir dürfen nie vergessen, dass wir es mit einer brutalen Invasion eines autokratischen Regimes zu tun haben, die die Souveränität eines anderen Landes gefährdet. Putin 2008 und 2015 nicht von seinen Plänen abgelassen, dieses Mal wird er es auch nicht tun.

Mehr: Fernduell am Europatag: Putin feiert sein Militär, die EU ihre Demokratie