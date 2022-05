Rohstoff Wind und Sonne gibt es in Mexiko im Überfluss – doch die Regierung setzt auf fossile Kraft

Ein neues Gesetz verbietet in Mexiko die Vergabe von Konzessionen an private Unternehmen zur Lithiumgewinnung. Der Rohstoff darf künftig nur noch von staatlichen Stellen gefördert werden.

Mexiko ist bisher ein unbedeutender Akteur auf dem Lithium-Markt – in Argentinien belaufen sich die nachgewiesenen Mengen des Rohstoffs bei etwa 19 Millionen Tonnen. (Foto: Reuters) Lithium-Werk

Mexiko-Stadt Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador ist kein Freund der erneuerbaren Energien. Wind und Sonne gibt es im zweitgrößten Land Lateinamerikas zwar im Überfluss, aber entsprechende Förderung des Staats fällt sehr dürftig aus. López Obrador, Alt-Linker mit Ideen aus den Achtzigern, setzt auf Öl und dessen Förderung.

In den Bau von Raffinerien und die Erschließung der Rohölreserven fließen Milliarden, während für die Erneuerbaren die Reformgesetze zurückgedreht werden und die privaten Investitionen verdrängt werden. Denn in Mexiko gilt: Nationalstolz kommt vor Klimaschutz. Das gilt in gewisser Weise auch für das „weiße Gold“ – Lithium.

Zum einen sind das Öl und die nationalen Reserven im zweitgrößten Land der Welt eine Frage der Souveränität – zumindest nach Ansicht der Politiker und Politikerinnen. Und so muss der Rohstoff zum einen in der Hand des Staates sein und Vorrang vor allen anderen Energieträgern haben.