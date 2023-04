Rohstoffe Chiles Präsident will Lithium-Abbau unter staatliche Kontrolle stellen

Chile verfügt über die weltweit drittgrößten Vorkommen an Lithium, das für Elektroauto-Batterien benötigt wird. Gabriel Boric kündigt an, die Mehrheit an allen Förderunternehmen halten zu wollen.

Luftaufnahme von Solebecken, die sich in der Atacama-Wüste im Norden Chiles langsam in Lithium verwandeln. (Foto: dpa) SQM-Mine Santiago Die chilenische Regierung will den Abbau des für E-Autos wichtigen Rohstoffs Lithium stärker kontrollieren. Alle Privatunternehmen, die in Chile Lithium fördern wollten, müssten künftig mit dem Staat zusammenarbeiten, kündigte Präsident Gabriel Boric bei der Vorstellung der Nationalen Lithium-Strategie in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) an. In neuen Gemeinschaftsunternehmen könnten Privatfirmen maximal einen Anteil von 49,9 Prozent haben. „Chile verfügt über eines der größten Lithium-Vorkommen der Welt. Wir können uns nicht erlauben, keinen Nutzen daraus zu ziehen", sagte der Staatschef. Boric räumte jedoch ein, dass dies wahrscheinlich nicht so schnell geschehen wird, da dafür die Unterstützung einer absoluten Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses erforderlich wäre. Dort ist eine Vielzahl von Parteien vertreten. Derzeit bauen die Privatunternehmen SQM und Albemarle im einzigen aktiven chilenischen Abbaugebiet Salar de Atacama Lithium ab. Ihre Verträge laufen 2030 und 2043 aus. Die Regierung strebt allerdings an, die Verträge bereits vor dem Ablauf nachzuverhandeln und die Kontrolle über den Abbau zu übernehmen. Borics Ankündigung setzt den Miner-Aktien zu. SQM verlieren an der Wall Street 18,5 Prozent auf 63,47 Dollar, Albemarle sacken um 9,4 Prozent auf 175,06 Dollar ab. Beide Branchengrößen sind damit so billig wie seit mehr als einem Jahr nicht mehr. Chiles Präsident verunsicherte mit seiner Ankündigung die Anleger. (Foto: AP) Gabriel Boric Chile verfügt über eine der größten Lithium-Reserven der Welt und lag bei der Produktion im vergangenen Jahr nach Australien an zweiter Stelle. Nach Angaben der US-Geologiebehörde verfügt Chile mit 9,6 Millionen Tonnen über die drittgrößten Lithiumreserven der Welt, hinter Bolivien mit 21 Millionen und Argentinien mit 19,3 Millionen. Lithium wird unter anderem beim Bau von Elektrofahrzeugen benötigt. Die Ionen aus den Salzen des Alkalimetalls sind für den Transport der elektrischen Ladung in den meisten modernen Hochleistungsakkus unerlässlich. In den kommenden 35 Jahren könnte sich einer Studie zufolge die Nachfrage nach Lithium verfünffachen.

