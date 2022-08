Rohstoffe Wie China die Bodenschätze des Kongos ausbeutet – und warum Europa zögert

Kinshasa Vor den Wiegestationen und Zollkontrollen stauen sich die Tieflader, die Luft riecht nach Ruß. Ihre Fracht ist in Planen gewickelt und wird von dicken Tauen zusammengehalten: Es sind massive Platten aus Kupfer, das Metall wird in der Bergbaustadt Kolwezi im Westen des kongolesischen Kupfergürtels gefördert und zum Teil auch dort geschmolzen. Über Lubumbashi, die Hauptstadt der Bergbauprovinz Katanga, gelangt die Ware zunächst an die tansanische oder südafrikanische Küste – und dann nach China.

Die Wirtschaftssupermacht in Fernost investiert Milliarden in der Demokratischen Republik Kongo. Ein lohnendes Geschäft, denn das zentralafrikanische Land ist ein Rohstoffgigant. Unter anderem verfügt es über 73 Prozent der weltweiten Kobalt-Vorkommen, ein Schwermetall, dessen Nachfrage durch den Elektroauto-Boom stark steigt.

Doch während China in den vergangenen Jahrzehnten Eisenbahnstrecken, Straßen, Krankenhäuser und Wohnungen baute und im Gegenzug dafür Bergbau-Konzessionen erhielt, zogen sich viele westliche Unternehmen zurück. Europa und die USA ließen sich von dem verheerenden Zustand des Landes abschrecken: Es ist hoffnungslos korrupt, die Menschenrechtslage desolat und das politische System unkalkulierbar.

Heute ist Kongo – das frühere Zaire – ein zerklüftetes Land mit 91 Millionen Einwohnern, in dem zahlreiche Milizen gemeinsam mit ihren ausländischen Unterstützern darum kämpfen, so viel Land und Bodenschätze wie möglich zu erobern. Sie bewegen sich in einem ewigen Kreislauf: Ihre brutalen Kämpfe finanzieren die Clans mit den Erlösen aus jenen Rohstoffen, die sie zuvor erobert haben.

Doch allem Chaos zum Trotz: Jetzt, wo Europa verzweifelt nach Alternativen zu russischen Rohstoffimporten sucht, die Preise an den Weltmärkten massiv steigen und Autokonzerne die Elektromobilität vorantreiben, wachsen die Begehrlichkeiten. Ein Teil jener europäischen Firmen, die den Kongo vor Jahren entnervt verlassen hatten, plant seine Rückkehr.

Der einflussreiche chinesische Geschäftsmann Simon Cong kann angesichts dieses neu erwachten Interesses seine Skepsis nicht verbergen. Cong, der vor drei Jahrzehnten als Übersetzer in den Kongo kam und zu den intimen Kennern der kongolesischen Wirtschaft zählt, verweist auf die schwache Startposition der Europäer. „Während viele westliche Unternehmen noch immer schlecht für das harte Terrain gerüstet sind, haben die Chinesen ihre Interessen in den rohstoffreichen Regionen des Landes massiv vorangetrieben“, sagt Cong.

Aus diesem Gebäude wird das Imperium des Konzerns gesteuert – auch die industriellen Aktivitäten im Kongo. (Foto: obs) CNMC-Zentrale in Peking

Peking ließ sich dabei anders als die Europäer keineswegs von fehlenden demokratischen Strukturen abschrecken, verweist im Gegenteil darauf, dass die Bevölkerung von Aufbau der Infrastruktur profitiere. Die Bundesregierung hingegen bemängelt, dass die „dort aktiven multinationalen Bergbauunternehmen bislang nur wenige Arbeitsplätze geschaffen haben“. Und lokalen Unternehmen fehle noch immer der Zugang zu den internationalen Märkten.

Chinas Regierung und Konzerne zeichnen hingegen ein optimistischeres Bild. Gerade hat Peking den Bergbaukonzern China Nonferrous Metal Mining (CNMC) mit dem „Special Award for Business Performance“ ausgezeichnet. Seit seinem Markteintritt im Kongo 2004 investierte CNMC 1,5 Milliarden Dollar in die Ausbeutung von Kupfer- und Kobaltvorkommen.

Drei Minen eröffnete der Konzern, zahlreiche Anlagen installierte er in 28 bautechnischen Projekten. „CNMC baute eine Musterbrücke der Freundschaft zwischen China und der Demokratischen Republik Kongo“, schwärmte Chinas Botschafter im Kongo, Zhu Ji, vergangene Woche bei der Preisverleihung.

Für CNMC ist der Kongo eine Schatzkammer. Während sich die Kupferexporte des Landes im vergangenen Jahr auf 1,8 Millionen Tonnen beliefen und damit nach Chile und Peru weltweit an dritter Stelle lagen, waren es bei dem für die E-Auto-Produktion wichtigen Kobalt 125.000 Tonnen. Und damit ist Kongo Weltmarktführer.

Demonstrierende stoßen während eines Protests gegen die Friedenstruppe der Vereinten Nationen mit Polizisten zusammen und verwüsten den Sitz der UN-Mission im Osten des Landes. (Foto: dpa) Proteste gegen Blauhelme

Führend ist der Kongo auch bei Coltan; 80 Prozent der weltweiten Förderungen stammen aus dem Kongo. Das Erz und seine metallischen Elemente Niob und Tantal stecken in allen Computern und Mobiltelefonen, auch in der Medizintechnik gewinnt Tantal an Bedeutung.

Und dann sind da noch große Vorkommen an Methan, Gold, Diamanten, Uran und Öl. Dort, wo chinesische Konzerne nicht mit modernen Anlagen ihren eigenen Rohstoffhunger stillen, werden die Bodenschätze mit archaischen Mitteln gewonnen. Immer wieder kommt es zu ökologischen Katastrophen, Zehntausende Minenarbeiter vergiften sich zudem mit Schwermetallen und anderen toxischen Substanzen.

Gelingt dem Westen unter diesen Bedingungen die Aufholjagd? Die Deutsche Industrie- und Handelskammer für das südliche Afrika spricht unverhohlen von einem „schwierigen Investitionsstandort“. Unternehmen sollten „Afrika-Erfahrung, Zeit, Geld und eine gewisse Risikofreudigkeit mitbringen“, heißt es im „Wegweiser für deutsche Unternehmen“, den die Kammer gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (giz) und der Initiative „Germany Trade & Invest“ herausgebracht hat. Ausdrücklich wird darin vor der Unberechenbarkeit der politischen Rahmenbedingungen gewarnt: „Überschwänglichkeit ob des riesigen Potenzials des Landes ist nicht angebracht.“

Die Arbeitsbedingungen der Bergarbeiter sind im Kongo häufig katastrophal. Zehntausende vergiften sich an Schwermetallen und anderen toxischen Substanzen. (Foto: dpa) Arbeiter in einer Coltan-Mine

Während Moskau im kriegerischen Kongo Milliardengeschäfte mit Waffen macht und Peking sich bei Rohstoffen bedient, wissen deutsche Unternehmen, dass sie die ethische Dimension ihres Engagements nicht ignorieren dürfen. Daran werden sie auch durch das Lieferkettengesetz erinnert, das ab dem 1. Januar 2023 ihre Pflichten in Sachen Menschenrechte und Umwelt regelt.

Nicht allen Unternehmen gefällt das. Man weise ihnen damit eine Verantwortung zu, die allenfalls ein Staat selbst garantieren könne, ist zu hören. Wie schwer die Durchsetzung von Menschenrechten ist, haben viele Unternehmen bereits in China oder Russland erfahren.

Genau hier sieht die CSU-nahe Hanns-Seidel-Stiftung einen neuen Ansatzpunkt für ihre Arbeit vor Ort. Die Stiftung hat ihre jahrzehntelange Präsenz in der Hauptstadt Kinshasa zuletzt weiter ausgebaut und vor zwei Jahren ein Projektbüro in Lubumbashi eröffnet.

Mit über 30 Jahren Expertise im Bereich der Agroforstlandwirtschaft verfügt die Seidel-Stiftung dabei inzwischen über umfangreiche Erfahrung bei der nachhaltigen Aufforstung von Brachflächen und der Bekämpfung des Klimawandels. Das biete viel Potenzial, um auch bei der Beseitigung von Umweltschäden infolge des Bergbaus im Südosten des Landes Anwendung zu finden, schreibt der Leiter der Seidel-Stiftung in Kinshasa, Malte Liewerscheidt, in der Studie „Neue Chancen für den Minensektor“.

Zu diesem Zweck hofft das neue Büro auf eine Zusammenarbeit mit Minenunternehmen, um die von ihnen angerichteten Umweltschäden zu beseitigen. „Die wirtschaftliche Bedeutung der Katanga-Region und ihres Kupfergürtels ist enorm“, sagt Konstantin Wittek, der das Büro der Stiftung in Lubumbashi leitet. „Wir wollen die neuen Lieferkettengesetze in Zusammenarbeit mit den hier ansässigen Minengesellschaften durch Aufforstungsprogramme begleiten und zeitgleich die deutsche Industrie mit grünen Rohstoffen versorgen.“

Derzeit sind die Rohstoffe, die im Kongo ins Zentrum des Interesses rücken, allerdings alles andere als grün. Energieminister Didier Budimbu will im Regenwald nach Öl und Gas bohren lassen, gerade wurden die Bohrrechte in 30 Explorationsgebieten versteigert. Umweltschützer sind entsetzt. Schneisen in der Naturlandschaft, ölverseuchte Böden in ökologisch sensiblen Regionen – Greenpeace Afrika befürchtet das Schlimmste für den nach Amazonien zweitgrößten tropischen Regenwald der Erde.

Doch das devisenbringende Vorhaben scheint sich kaum noch abwenden zu lassen, zumal in Kongos Nachbarstaaten Uganda und Tansania eine 1400 Kilometer lange Rohöl-Pipeline bis an den Indischen Ozean gebaut werden soll. Hinter diesem Vorhaben steckt ein großer potenzieller Investor und Abnehmer: China.

