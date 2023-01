Die Sanktionen zwingen Moskau, Öl zu Billigpreisen auf den Markt zu drücken. Die Staatseinnahmen schwinden – doch von den Kriegszielen in der Ukraine rückt der Kreml nicht ab.

Im Hintergrund sind die Ölspeicher des russischen Hafens Kozmino, der den asiatischen Markt bedient, zu sehen. Auch dort gleichen sich die Preise langsam an den europäischen Preisdeckel an. (Foto: Reuters) Öltanker vor Russlands Küste

Zürich, Brüssel Europa friert, verarmt und hungert – zumindest in der Parallelwelt der russischen Propaganda. Ein Internet-Filmchen des Staatssenders RT zeigt eine Familie, die in Wintermontur in einer dunklen Wohnung hockt und zu Weihnachten den Hamster der Tochter verspeisen muss. Selbst schuld, lautet die Botschaft an die Europäer, wer seinen wichtigsten Energielieferanten sanktioniert, stürzt sich ins Elend.

Das Problem für die Russen ist allerdings, dass sich die Realität mit ihren Wunschvorstellungen kaum in Einklang bringen lässt. Ökonomen erwarten allenfalls einen milden Abschwung in der EU, die Investmentbank Goldman Sachs rechnet inzwischen sogar damit, dass die Rezession ganz ausfällt. Und in Deutschland gab zuletzt die Bundesnetzagentur Entwarnung: Die Versorgung sei für diesen Winter praktisch gesichert.

