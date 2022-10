Der Gouverneur von Florida wird bereits als Trump-Nachfolger gehandelt. Wer ist der 44-jährige Star der Partei, der sich mit Disney anlegt und nun die Hurrikanekrise meistern muss?

Der Gouverneur aus Florida hat gute Chancen, 2024 republikanischer Präsidentschafts-Kandidat zu werden. (Foto: Reuters Imago, Bloomberg, Youtube/Ron DeSantis) Ron DeSantis

Tampa, Orlando, New York Seinen Anzug hat Ron DeSantis gegen eine blaue Fleecejacke und Jeans getauscht. Zusammen mit seiner Ehefrau, der Fernsehjournalistin Casey DeSantis, tritt der Gouverneur von Florida in Fort Myers vor die eilig einberufene Presse. Hier im Südwesten des Bundesstaats hat der Hurrikan „Ian“ am schlimmsten gewütet und mehr als 120 Menschen das Leben genommen. Hier präsentiert sich DeSantis als Krisenmanager.

Zerstörte Brücken, Stromausfälle, überflutete Gebäude. „Wir müssen jetzt alle Aufgaben parallel angehen. Ohne uns Sorgen über die Bürokratie zu machen“, erklärt der kräftig gebaute Politiker. Seine Frau – ebenfalls in Jeans und blauem Fleece – erklärt, dass sie bereits mehr als 35 Millionen Dollar private Spenden eingesammelt hat. Sie koordiniert in diesen Tagen die Hilfsgütertransporte der verschiedenen Organisationen.

