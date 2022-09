Royale Bestattung Das Begräbnis von Queen Elizabeth II. sprengt alle Dimensionen

London So etwas hat es in London seit den Olympischen Spielen 2012 nicht mehr gegeben: Die britische Hauptstadt bereitet sich auf einen Massenansturm von mehr als 500 Staatsgästen und mehr als einer Million trauernder Bürger zum Begräbnis der verstorbenen Queen Elizabeth II. am Montag vor.

„Das ist die größte Herausforderung, der wir uns jemals gestellt haben“, sagt Andy Byford, Chef des Verkehrssystems Transport for London (TfL). Das sehen auch die streikfreudigen britischen Transportarbeiter-Gewerkschaften so und haben deshalb die für das Wochenende ursprünglich geplanten Arbeitskämpfe abgesagt.

Dass sich Regierung und Königshaus seit Jahren auf dieses Mega-Ereignis vorbereitet haben, sieht man schon daran, dass die Briten in den vergangenen Tagen sehr viele Codenamen lernen mussten: Von Operation „London Bridge“ über Operation „Spring Tide“ bis hin zu Operation „Feather“ wurde der Ablauf der zehntägigen Staatstrauer bis zum Begräbnis am Montag generalstabsmäßig und minutiös geplant.

Die ersten beiden Operationen umfassen den Tod der Queen und seine direkten Folgen sowie die ersten Schritte von Charles III. als neuen König. Bei der Operation „Feather“ dreht sich alles um die logistischen Herausforderungen der Aufbahrung der Queen in Westminster Hall und des Staatsbegräbnisses in der Westminster Abbey.

Seit Mittwochnachmittag haben bereits Hunderttausende Briten von „ihrer“ Queen persönlich Abschied genommen. TfL-Chef Byford schätzt die Zahl der Trauernden, die der Königin die letzte Ehre erweisen und an ihrem Sarg vorbeiziehen wollen, auf bis zu 750.000. Viele von ihnen mussten dafür zwischenzeitlich bis zu 20 Stunden in einer bis zu acht Kilometer langen Schlange warten. Dennoch werden es nach Schätzungen der Behörden nicht alle bis in die Westminster Hall schaffen.

Die Leute sind gut auf die langen Wartezeiten vorbereitet. (Foto: Getty Images) Britinnen in der Warteschlange

Bereits am frühen Samstagmorgen erreichte die Schlange ihre maximal vorgesehene Länge. Die Behörden forderten die Bürger auf, nicht mehr nach London zu reisen und sich anzustellen. Der Ansturm war einfach zu groß. Am Sonntag soll die Schlange geschlossen werden, damit die Trauerfeier am Montag pünktlich um 11 Uhr beginnen kann.

Die „Queue“, wie die Schlange der Wartenden überall genannt wird, zog sich in den vergangenen Tagen vom Southwark Park am Südufer der Themse entlang vorbei an der Tower Bridge und der Tate Modern über Waterloo Station und die Lambeth Bridge bis hin zum Palace of Westminister.

Trauernde haben Proviant und Campingstühle dabei

Wer in der Schlange stand, bekam ein farbiges Armband, damit er während der langen Wartezeit zu einer der 500 extra aufgestellten mobilen Toiletten gehen oder sich mit Lebensmitteln versorgen konnte, ohne seinen Platz zu verlieren. Die Stimmung war dennoch gelassen. Viele Trauernde hatten Proviant und Campingstühle mitgebracht. Auch der frühere Fußballstar David Beckham stellte sich am Freitag um 2 Uhr morgens geduldig an und erreichte dennoch erst nach 13 Stunden den Sarg der Queen.

(Foto: Reuters) Junge mit Waliser Flagge

Den ohnehin nicht ganz billigen Hotels in London spülte der Besucheransturm kräftige „windfall profits“ (Zufallsgewinne) in die Kasse. Die durchschnittlichen Preise für eine Übernachtung am Trauerwochenende stiegen nach Angaben des Reiseportals Trivago um mehr als ein Drittel. Viele Hotels seien zu weit über 90 Prozent ausgebucht.

Tausende Polizisten sorgen für Sicherheit

„Safety first“ ist die Maxime beim Staatsakt: Die Absperrgitter sind 36 Kilometer lang, etwa 10.000 Polizisten werden von rund 1500 Militärangehörigen unterstützt. Auch Spezialeinheiten des Special Air Service (SAS) sollen dafür erstmals in der Hauptstadt für Sicherheit sorgen. „Dies ist das größte polizeiliche Einzelereignis, das die Met Police je durchgeführt hat. Als einzelnes Ereignis ist es größer als die Olympischen Spiele 2012“, sagte Polizeisprecher Stuart Cundy.

Die hohen Sicherheitsanforderungen sind auch der Grund dafür, warum die meisten Staatsgäste nicht wie üblich mit ihren Luxuskarossen vor der königlichen Kirche vorfahren dürfen. Außer Joe Biden müssen auch fast alle Präsidenten, Regierungschefs und Monarchen befreundeter Königshäuser im Westen Londons in einen Shuttle-Bus umsteigen und werden von dort zur Trauerfeier in die 2200 Plätze fassende Westminster Abbey gefahren.

Nur der US-Präsident darf in seinem gepanzerten Cadillac (Spitzname „The Beast“) sitzen bleiben. Ob auch der japanische Kaiser Naruhito und Israels Präsident Isaac Herzog eine Ausnahmegenehmigung erhalten, war noch unklar.

Das ganze Ereignis sei nach Worten eines britischen Offiziellen nur mit „Hunderten von Staatsbesuchen innerhalb von zwei Tagen“ vergleichbar. Das britische Außenministerium hat deshalb eine 300 Personen starke Task-Force gegründet, die sich mit den protokollarischen Feinheiten für die anreisenden Staatsgäste beschäftigt. Medienfachleute schätzen, dass am Montag mehr als vier Milliarden Menschen rund um den Globus die Trauerfeierlichkeiten am Bildschirm verfolgen werden. Das wäre das größte TV-Ereignis aller Zeiten.

Zur Prominenz gehören neben den meisten Regierungschefs der 14 Commonwealth-Staaten auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Drei Länder wurden jedoch nicht eingeladen: Neben dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sind auch die Diktatoren aus Belarus und Myanmar nicht erwünscht. Zudem möchte man in London auch den iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi nicht sehen. Ein Botschafter des Landes sei jedoch willkommen, hieß es. Eingeladen ist auch der saudische Kronprinz Mohammed Bin Salman, der mutmaßlich den Mord an dem Regimekritiker Jamal Khashoggi 2018 befohlen haben soll.

Chinesische Delegation muss draußen bleiben

Der chinesische Staatschef Xi Jinping ist nach Angaben des britischen Außenministeriums ebenfalls auf der Gästeliste – obwohl die neue britische Premierministerin Liz Truss China dem Vernehmen nach zum „nationalen Sicherheitsrisiko“ erklären will. Kritik kam deshalb vom ehemaligen Parteichef der Konservativen, Ian Duncan Smith, der die Einladung an Xi als „erstaunlichen Kotau“ bezeichnete.

Xi wird aber ohnehin nicht kommen. Der Sprecher des Unterhauses Lindsey Hoyle verbot einer Delegation chinesischer Parlamentarier, die zum Parlament gehörende Westminster Hall zu betreten – eine Vergeltung für chinesische Sanktionen gegen britische Abgeordnete.

Der chinesische Staatslenker wird nicht zur Beerdigung kommen. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Chinas Präsident Xi Jinping

Die britischen Organisatoren haben die Staatsgäste gebeten, wenn möglich Linienflüge zu nutzen, um ein Chaos mit Privatjets zu vermeiden. Auch das „hopping“ der Prominenz mit Hubschraubern ist über dem gesperrten Londoner Luftraum verboten. Die Trauerfeier wurde auch deshalb auf elf Uhr morgens terminiert, damit Spitzenpolitiker wie Biden noch am gleichen Tag zurück nach New York zur Generaldebatte der Vereinten Nationen reisen können.

Für die bei solchen Anlässen üblichen politischen Gespräche bleibt diesmal kaum Zeit. Mit Joe Biden etwa wird Liz Truss erst kurz darauf in New York bei der UN-Vollversammlung zusammentreffen. Beim Staatsbegräbnis von Winston Churchill hatte der damalige britische Premierminister Harold Wilson noch von einer „working funeral“ gesprochen.

Ganz unpolitisch ging es in der Trauerwoche aber dennoch nicht zu. Kam es doch in Edinburgh, London und am Freitag in Wales zu vereinzelten Protesten von republikanischen Gegnern der Monarchie. „Ein Polizist bestätigte, dass er mich nach dem Gesetz über die öffentliche Ordnung (Public Order Act) verhaften würde, wenn ich ,Not My King‘ auf mein Schild schreiben würde“, twitterte der Bürgerrechtsanwalt Paul Powlesland.

Erst im Frühjahr hatte das britische Parlament ein noch von der Regierung Johnson eingebrachtes neues Sicherheitsgesetz verabschiedet, das der Polizei weitgehende Rechte gibt, sogenannte Störungen der öffentlichen Ordnung nach eigenem Ermessen festzustellen und zu unterbinden.

Auch der zusätzliche Feiertag, den die Briten aus Anlass des Staatsbegräbnisses geschenkt bekommen haben, hat seinen Preis: Viele Arzttermine im stark angeschlagenen staatlichen Gesundheitssystem NHS wurden nach Angaben der Krankenhäuser storniert, wodurch sich die ohnehin langen Wartezeiten noch etwas verlängern. „Ein kurzfristig anberaumter Feiertag ist ein Albtraum für uns“, zitierte die „Times“ die Hausärztin Dr. Helen Salisbury.

Der arbeitsfreie Trauertag könnte zudem der britischen Wirtschaft einen Schubser in die Rezession versetzen. Im zweiten Quartal stagnierte das Wirtschaftswachstum bereits und der Ausfall eines vollen Arbeitstags könnte die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung durchkreuzen.

Königliche Bienen liefern nun Honig an Charles III.

Auch sonst trieb die Trauerwoche einige Stilblüten der britischen Monarchie. Der königliche Imker hat nach einem Bericht der „Daily Mail“ den Bienen der Queen die tragische Nachricht vom Tod der Königin überbracht und ihnen zudem mitgeteilt, dass Charles III jetzt Anrecht auf ihren Honig hat. Die Tradition „Telling the Bees“ gibt es nicht nur in England seit Jahrhunderten.

Das nationale Wetteramt erntete einen „Shitstorm“ im Internet, nachdem es zunächst missverständlich angekündigt hatte, die Meteorologen würden aus „Respekt vor der Queen“ nur noch eine Wettervorhersage für den kommenden Tag und nicht mehr für die ganze Woche in den sozialen Medien verbreiten. Offenbar herrschte bei vielen Veranstaltern große Unsicherheit, wie weit die Trauer das öffentliche Leben einschränken sollte.

Unfreiwillig arbeitslos sind während der Staatstrauer auch die Londoner Stadtmusikanten. Der Verkehrsverbund TfL hat bis Dienstag die Auftritte an 25 Plätzen im U-Bahn-Netzwerk untersagt. Selbst die erzkonservative und königstreue „Daily Mail“ fragt: „Ist es wirklich das, was die Queen gewollt hätte?“

