Royales Business „Die Firma“ – König Charles III. und sein Familienunternehmen

London Während London das Begräbnis der verstorbenen Königin Elisabeth II. verfolgt, muss sich das britische Volk auch wirtschaftlich auf eine neue Regentschaft einstellen. Mit dem Antritt von König Charles III. rücken auch seine Finanzen ins Rampenlicht. Denn Charles war in seinen „Lehrjahren“ als Thronfolger bereits ein erfolgreicher Geschäftsmann und hat aus seinem Herzogtum Duchy of Cornwall eine gut geölte Geldmaschine gemacht.

„Es ist ein ganzes Geschäftskonzept“, beschreibt David Haigh, Geschäftsführer der Beratungsfirma Brand Finance, den königlichen Familienbetrieb, der im Volksmund auch als „Firma“ oder „Monarchy PLC“ bezeichnet wird. Das Herzogtum des Königs profitiert etwa von Ländereien, einem Cricket-Feld, Ferienhäusern, vermieteten Büros in London und einem riesigen Supermarkt-Depot.

Allein die vor allem aus landwirtschaftlichen Nutzflächen bestehenden Ländereien umfassen 52.000 Hektar. Das Gesamtvermögen des Herzogtums wird auf mehr als eine Milliarde Pfund (1,15 Milliarden Euro) geschätzt und brachte dem königlichen Besitzer zuletzt ein Jahreseinkommen von 21 Millionen Pfund ein. Prinz William wird als neuer Thronfolger die Reichtümer übernehmen.

König Charles III. muss für den Nachlass der Queen keine Erbschaftsteuer zahlen

Das Gesamtvermögen der Königsfamilie, zu dem auch die Kronjuwelen gehören, schätzt der Finanzinformationsdienst Bloomberg auf 18,2 Milliarden Pfund. Den weitaus größten Teil davon halten die Windsors allerdings nur treuhänderisch für das britische Volk. Etwa 25 Prozent der laufenden Gewinne gehen in die Haushaltskasse der Windsors – zuletzt waren das etwa 86 Millionen Pfund.

Das Privatvermögen der verstorbenen Queen umfasst unter anderem Immobilien und Ländereien wie ihren schottischen Landsitz Balmoral, eine riesige Briefmarkensammlung sowie mehrere Reitställe. Bloomberg schätzt den Wert auf etwa 400 Millionen Pfund. Eine Erbschaftsteuer muss der neue König für den Nachlass der Queen nach einer Vereinbarung mit der Regierung aus dem Jahr 1993 nicht zahlen.

Angesichts der königlichen Reichtümer kam es in der britischen Öffentlichkeit gar nicht gut an, dass bis zu 100 Angestellte in Charles bisheriger Residenz Clarence House in London ihren Job verlieren könnten, weil der neue König künftig im Buckingham-Palast residiert. „Die Entscheidung von Clarence House, Entlassungen in einer Zeit der Trauer anzukündigen, ist schlichtweg herzlos“, sagte Mark Serwotka, Generalsekretär der Gewerkschaft PCS für den öffentlichen Dienst.

Bewährungsprobe für die Hoflieferanten

Der Antritt des neuen Königs hat auch Auswirkungen auf viele andere Unternehmen: Rund 600 Firmen, die ihre Produkte bislang mit dem Segen der Queen und dem werbewirksamen Titel des Hoflieferanten verkaufen konnten, müssen sich nun neu um das königliche Wappen bewerben. Nach Angaben der „Royal Warrant Holders Association“ sollen die Unternehmen nun erneut nachweisen, dass sie die strengen Standards für einen königlichen Hoflieferanten erfüllen.

Dazu gehören bislang zum Beispiel die Teemarke Twinings, der Schokoladenhersteller Cadbury’s und der Saucenproduzent Heinz. Hoffnungen auf königliches Marketing dürfen sich jetzt vor allem Anbieter von „grünen“ Produkten machen, ist der Umweltschutz doch seit Jahrzehnten eine Herzenssache für den neuen König.

Auch symbolisch wird Charles’ Regentschaft der britischen Wirtschaft einige sichtbare Veränderungen bescheren. So werden Münzen und Pfund-Noten künftig das Konterfei von Charles III. tragen. Der neue König schaut dabei anders als seine Mutter voraussichtlich nach links – und folgt damit einer 300 Jahre alten Tradition, nach der die Monarchen immer wieder den Kopf drehen.

