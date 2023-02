Nach mehreren Skandalen in der Regierung hat der ukrainische Präsident eine Reihe von Amtsträgern entlassen. Wie das Land versucht, sich von der Korruption zu befreien.

Berlin Mehrere Fälle von Korruption in den vordersten Reihen der ukrainischen Regierung haben kürzlich zu einer Welle von Entlassungen und Rücktritten geführt. Vier Vize-Minister, zwei ranghohe Vertreter einer Regierungsbehörde, fünf Regionalgouverneure sowie der stellvertretende Leiter der Präsidialverwaltung und der stellvertretende Generalstaatsanwalt mussten ihre Posten räumen.

„Der Staat wird nicht schwach sein“, sagte Präsident Wolodimir Selenski danach in einer seiner Ansprachen. Es war eine wichtige Botschaft – nicht nur in Richtung der ukrainischen Bevölkerung, sondern auch an die westlichen Verbündeten.

Korruption ist in der Ukraine schon lange ein Problem. Auf dem Korruptions-Index der Organisation Transparency International rangierte das Land vor Beginn des russischen Angriffskriegs auf Platz 122 von 180.

