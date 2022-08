Rüstung Atom-U-Boote und Lenkwaffen: So will Australien China die Stirn bieten

Bangkok In neongelber Warnweste und mit weißem Schutzhelm inspiziert Richard Marles jenen Ort, an dem sein Land dem wachsenden militärischen Einfluss Chinas entgegentreten will. Die Osborne-Werft in der südaustralischen Stadt Adelaide ist für den neuen australischen Verteidigungsminister unverzichtbar, um eine Antwort auf das chinesische Vormachtstreben im Indopazifik zu geben.

Für umgerechnet rund 30 Milliarden Euro sollen hier in Kürze neue Kriegsschiffe für die australische Marine entstehen. Doch das Megaprojekt ist erst der Anfang eines Jahrhundertvorhabens, mit dem Australien im Rüstungswettlauf verlorenen Boden gutmachen möchte.

Geht es nach Marles, dann wird das Werftpersonal künftig an einer äußerst komplexen Technologie arbeiten, über die bisher erst sechs Staaten verfügen – darunter die USA und China: Acht U-Boote mit Nuklearantrieb sollen in der Anlage zur Verstärkung der australischen Streitkräfte gebaut werden.

Im Gegensatz zu U-Booten mit Dieselmotor können sie monatelang unentdeckt unter Wasser bleiben und bieten dadurch große strategische Vorteile. Die Kosten werden auf mehr als 100 Milliarden Euro geschätzt. Die Regierung sieht den Plan als gute Investition: Was in der Werft geschehe, sei entscheidend „für die Zukunft unserer Nation“, sagte Marles im Juli bei seinem Ortsbesuch. „Australiens Verteidigung beginnt hier in Osborne.“

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die großen Anstrengungen, die das G20-Land zur Modernisierung seines Militärs unternimmt, sind Ausdruck einer klaren Bedrohungsanalyse: Australien sieht in Chinas rasant wachsenden militärischen Fähigkeiten und zunehmend aggressivem Auftreten in der Region Grund zur Sorge. Einen bewaffneten zwischenstaatlichen Konflikt im Indopazifik hält die Regierung in Canberra inzwischen für ein ernst zu nehmendes Risiko.

Australien setzt auf Technologie befreundeter Staaten

Während Deutschland angesichts des Ukrainekriegs seinen Verteidigungshaushalt aufstockt, versucht sich Australien konsequent gegen die drohende Übermacht der Volksrepublik zu wappnen. Doch anders als in Deutschland sind die militärischen Zukunftsperspektiven in Australien bereits klar erkennbar. So soll die lokale Rüstungsindustrie einen kräftigen Schub bekommen – vor allem mithilfe eines Wissenstransfers durch enge Verbündete.

Handelsblatt-Serie „Verteidigung“ Darum geht es Angesichts neuer Bedrohungen durch Russland soll die Bundeswehr ihre Verteidigungsfähigkeit stärken. 100 Milliarden Euro stellt die Bundesregierung dafür bereit. Doch was kann Deutschland von anderen Ländern lernen? In einer Serie stellt das Handelsblatt Militärstrategien verschiedener Staaten vor, die es bisher besser gemacht haben. Teil 1: Türkei Mit türkischen Drohnen fügte die Ukraine den russischen Truppen empfindliche Verluste zu. Das Land am Bosporus hat eine Militärmaschinerie auf internationalem Topniveau entwickelt. Hier geht es zum Artikel. Teil 2: Israel Von künstlicher Intelligenz über Telekommunikation bis hin zur virtuellen Realität: Israels Armee rüstet sich für die Zukunft. Dabei ist die Zusammenarbeit mit Start-ups unerlässlich.. Hier geht es zum Artikel. Teil 3: Frankreich Frankreich unterhält mit vergleichbarem finanziellem Aufwand schlagkräftigere Streitkräfte als Deutschland. Liegt das am starken Staat in der Rüstungsbranche? Hier geht es zum Artikel.

Den Zugang zur Atom-U-Boot-Technik erhält Australien auf Grundlage einer Vereinbarung, die die im Mai abgewählte Vorgängerregierung im vergangenen Jahr mit den USA und Großbritannien abgeschlossen hat.

Die drei Staaten gründeten das Militärbündnis Aukus, das als Versuch gilt, im Indopazifik ein stärkeres Gegengewicht zu China zu bilden. Die Versorgung Australiens mit Hightech-U-Booten ist bislang das wichtigste Kooperationsfeld.

Der neue australische Verteidigungsminister will der wachsenden Bedrohung durch China mehr Waffensysteme entgegensetzen. (Foto: Reuters) Richard Marles

Bis März 2023 will sich Australiens Regierung entscheiden, ob sie dabei auf Technik der britischen Astute-Klasse des Rüstungskonzerns BAE Systems oder der amerikanischen Virginia-Klasse des U-Boot-Bauers General Dynamics Electric Boat zurückgreifen will.

Klar ist aus Regierungssicht aber, dass man sich die exklusive Militärtechnik nicht einfach aus dem Ausland liefern lassen will, sondern sie im eigenen Land produzieren möchte: „Für dieses Programm ist es von fundamentaler Bedeutung, dass Australien in der Lage ist, diese U-Boote selbst zu bauen“, sagte der zuständige Minister Marles. „Das ist der einzige Weg, um die U-Boote so schnell wie möglich zu bekommen.“

>>>Lesen Sie auch: „Das ist der Testlauf für den Ernstfall“ – Asienexperten warnen vor fatalen Taiwan-Kettenreaktionen

In der Vergangenheit hat sich Australiens Armee vor allem auf die Versorgung mit Rüstungsgütern aus den USA verlassen. Sicherheitspolitiker und Militärexperten zweifeln jedoch daran, dass die Vereinigten Staaten im Fall eines groß angelegten Konflikts über ausreichend Kapazitäten verfügen, um Australien durchgängig zu beliefern.

„Wenn wir es mit der Sicherheit ernst meinen, müssen wir die eigene Rüstungsindustrie stärken“, fordert Brent Clark, Chef des Branchenverbands AIDN. „Es ist leichtsinnig anzunehmen, dass wir uns in Kriegszeiten weiter auf den physischen Zugang zu amerikanischen und europäischen Lieferanten verlassen können.“

China wird immer stärker als Bedrohung wahrgenommen

Um festzustellen, welche Fähigkeiten genau benötigt werden, kündigte die Regierung des neuen Premierministers Anthony Albanese vergangene Woche eine grundlegende strategische Überprüfung der Streitkräfte an, die bis Anfang des kommenden Jahres abgeschlossen sein soll. „Der Kontext ist klar“, sagte der Regierungschef inmitten der Zuspitzung des Streits um die Inselrepublik Taiwan: „Wir leben in einer Zeit, in der es in unserer Region zunehmende Spannungen gibt und in der China eine aggressivere Haltung eingenommen hat.“

>>>Lesen Sie hier: Wie sich Japan und Südkorea gegen Chinas Übermacht stemmen

Das Verhältnis zwischen China und Australien hatte sich in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert. Der frühere Verteidigungsminister Peter Dutton, inzwischen Oppositionsführer, forderte sein Land im April auf, sich auf Krieg vorzubereiten. Eine Sicherheitspartnerschaft, die China in diesem Jahr mit den Salomonen vereinbarte, weckte in Australien die Angst vor einer chinesischen Militärbasis in unmittelbarer Nachbarschaft.

Angus Houston – ein 75 Jahre alter Offizier im Ruhestand, der die strategische Überprüfung des Militärs nun leitet – spricht von der schlimmsten strategischen Lage zu seinen Lebzeiten.

Die australische Armee soll deutlich schlagkräftiger werden. (Foto: IMAGO/AAP) Australisches Militär

Bereits die Vorgängerregierung unter Premier Scott Morrision, der die Kommunistische Partei in Peking verbal regelmäßig hart anging, hatte angesichts der Rivalität mit China einen massiven Ausbau von Australiens Militär beschlossen und Investitionen von umgerechnet 185 Milliarden Euro innerhalb eines Jahrzehnts angekündigt. Zudem plante er, die Streitkräfte personell um ein Drittel zu vergrößern. Zum Ende seiner Amtszeit entschied sich Morrison für die beiden US-Konzerne Raytheon Technologies und Lockheed Martin, die dem Land dabei helfen sollen, in Australien Lenkwaffen zu produzieren.

Auch die neue Regierung unterstützt das Projekt und sieht es als exemplarisch für ihre Vorstellung von der künftigen Zusammenarbeit mit Australiens Verbündeten: „Unser oberstes Ziel ist es, die US-Lieferketten zu ergänzen – nicht mit ihnen zu konkurrieren“, sagte Verteidigungsminister Marles bei seinem Antrittsbesuch in Washington. Die australische Lenkwaffenproduktion würde nicht nur den Streitkräften seines Landes dienen, versprach er. Auch die USA könnten sich im Bedarfsfall mit den Waffen eindecken.

Militärexperten fordern mehr Tempo

Beobachter mahnen jedoch zur Eile. Abgesehen von Ankündigungen habe es bisher kaum Informationen über Fortschritte bei den australischen Lenkwaffen gegeben, kommentiert Malcolm Davis, Verteidigungsexperte bei der Denkfabrik Australian Strategic Policy Institute.

Das müsse sich aus seiner Sicht schnell ändern: Der Krieg in der Ukraine zeige, dass bei einer militärischen Auseinandersetzung mit hoher Intensität ein umfangreiches Waffenlager notwendig sei. „Australien hat nicht den Luxus, sich beim Aufbau der Bestände Zeit zu lassen.“

Verzögerungen entwickeln sich bereits bei anderen großen Rüstungsprojekten zu Problemen: Das Fregattenprogramm in Adelaide, das neun neue Kriegsschiffe zur U-Boot-Bekämpfung liefern soll, startet mit erheblicher Verspätung und höheren Kosten als geplant. Auch auf die Atom-U-Boote wird Australien noch lange warten müssen – von einer Auslieferung ab 2040 ist derzeit die Rede.

Die Regierung hat noch nicht entschieden, ob es vorher eine Übergangslösung geben wird, um die in die Jahre gekommene australische U-Boot-Flotte zu ersetzen. Davis warnt davor, bei den Erwägungen vorrangig auf die Kosten zu achten: „Die nationale Sicherheit und die Verteidigung müssen an erster Stelle stehen“, fordert er. „Die Alternative wäre, eine unsichere Zukunft zu akzeptieren.“

Mehr: Australiens Regierungschef rüstet massiv auf: Truppe soll um ein Drittel wachsen