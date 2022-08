Rüstung Ein ganzes Volk im Verteidigungsmodus: Wie die Letten Russland trotzen würden

Lettland hat nur 6.700 Berufssoldaten, baut aber seit Jahren an einem ganzheitlichen Zivilschutz, der alle Bürgerinnen und Bürger einbezieht. Ein Modell auch für Deutschland?

Regelmäßig führt Lettland Manöver durch, um die Verteidigungsfähigkeit zu überprüfen. (Foto: Reuters) Militärübung

Riga 16 Seiten umfasst die Broschüre, das schon vor Jahren an die lettische Bevölkerung verteilt wurde. Gedacht ist es für die ersten 72 Stunden nach einem Krisenfall – zum Beispiel einem kriegerischen Angriff. So wissen die meisten Lettinnen und Letten genau, was im Ernstfall zu tun wäre. Oder sie haben das Szenario im Kopf zumindest schon einmal durchgespielt. Auf allgemeine Tipps, zum Beispiel zum Packen einer Notfall-Tasche, folgt schnell die Kernbotschaft: „Sei nicht faul und gleichgültig. Engagiere dich!“

Was aber heißt das konkret, sich zu engagieren? Freiwilligenarbeit, so fordert es der Staat, das Spenden von materiellen und technischen Gütern und das Weiterarbeiten, „vor allem, wenn du für eine Firma oder Institution arbeitest, die grundlegende Dienstleistungen erbringt“ – Strom, Kommunikation, das Gesundheitswesen: alle sollen mitmachen.

„Umfassende Landesverteidigung“, so heißt das Konzept, auf dem Lettlands Planung für den Ernstfall beruht, auf Englisch „comprehensive national defence“. Das Verteidigungsministerium führte es 2018 ein.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen