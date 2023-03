Rüstung London steckt zusätzliche Milliarden in die Verteidigung

Premier Sunak will die Ausgaben deutlich erhöhen und stuft China als große „Herausforderung“, nicht aber als „Bedrohung“ ein. Das führt zu deutlicher Kritik in der eigenen Partei.

Der Premierminister von Großbritannien will zusammen mit US-Präsident Joe Biden und dem australischen Regierungschef Anthony Albanese den Verteidigungspakt Aukus besiegeln. (Foto: dpa) Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak

London Die britische Regierung erhöht ihre Verteidigungsausgaben um fünf Milliarden Pfund (etwa 5,6 Milliarden Euro) und will damit bis 2025 insgesamt 2,25 Prozent der Wirtschaftsleistung für militärische Sicherheit ausgeben. Das verlautete aus Regierungskreisen.

Als langfristiges Ziel kündigte Premierminister Rishi Sunak in San Diego die Marke von 2,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) an. Er bleibt damit unter dem Wunsch seines Verteidigungsministers Ben Wallace, der einst drei Prozent gefordert hatte. Das Nato-Ziel liegt bei zwei Prozent.

Die zusätzlichen Ausgaben sind die wichtigste Änderung in der nationalen Sicherheitsstrategie Großbritanniens, die Außenminister James Cleverly am Montagnachmittag unter dem Label „Integrated Review“ im Parlament in Westminster vorstellte. Rund drei Milliarden Pfund sollen in die Weiterentwicklung der nuklearen Abschreckung sowie in den Bau atomgetriebener U-Boote fließen.