Rüstungsindustrie Symbiose von Start-ups und Armee: Warum Israels Militär so stark ist

Von Künstlicher Intelligenz über Telekommunikation bis hin zur virtuellen Realität: Israels Armee rüstet sich für die Zukunft. Dabei ist die Zusammenarbeit mit Start-ups unerlässlich.

Viele Soldaten gründen Start-ups nach ihrer Zeit beim Militär. Virtual-Reality-Technologie beim israelischen Militär

Tel Aviv „Wir müssen nicht in die Muskeln der Soldaten investieren, sondern in deren Hirn“: So brachte der ehemalige Premier und Staatspräsident Schimon Peres einmal den Tech-Auftrag an die israelische Armee auf den Punkt. Und daran hält sich die Armee bis heute. Innovationen sind „unsere DNA“, sagt Michal Frenkel, die eine der armeeinternen Innovationseinheiten des Landes leitet.

Die 40-jährige Oberstleutnantin, die die Streitkräfte technologisch auf die nächsten Herausforderungen vorbereiten soll, bezeichnet die Armee als Innovationsmaschine: „Es ist so, als ob man gleichzeitig Tausende von Start-ups am Laufen hätte“, sagt sie in ihrem Büro im Armeehauptquartier im Zentrum von Tel Aviv.

Sie will Offiziere und Soldaten „mit dem Innovationsvirus infizieren“, legt Wert darauf, dass die jungen Menschen schnell lernen, mit unkonventionellem Denken die immer wieder neuen Sicherheitsanforderungen des Landes zu lösen.