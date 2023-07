Selbstlernende Maschinen könnten Militäreinsätze revolutionieren. Doch ein Wundermittel sind sie nicht, warnt der KI-Chef des Pentagons, Craig Martell.

Washington Eine autonome Drohne, die ihren Kommandeur tötete: Dieses Gerücht ging vor einigen Wochen in den USA viral, die US-Luftwaffe musste ein Dementi veröffentlichen. Doch könnte Kampfgerät, das sich verselbstständigt, mit dem Aufstieg der Künstlichen Intelligenz Realität werden?

Craig Martell, KI-Chef des Pentagons, zieht im Interview eine klare Grenze und warnt: „Vor allem im Militär, wo Entscheidungen wirklich weitreichende Konsequenzen haben, ist es extrem wichtig, dass die Verantwortung beim Menschen liegt.“

Lesen Sie hier das vollständige Interview mit Craig Martell:

Herr Martell, was ist KI für Sie?

KI ist Statistik in großem Maßstab. Das ist alles. Wir zählen die Daten der Vergangenheit und nutzen sie, um die Zukunft vorherzusagen. Die Modelle und Rechenleistungen sind im Laufe der Jahre viel komplexer und besser geworden. Ich glaube wirklich, dass wir an einem Wendepunkt angelangt sind, KI hat eine enorme transformative Kraft. Aber sie ist keine Zauberei, kein Allwissen, kein neues Leben.

