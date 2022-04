Russischer Angriffskrieg Atomkraftwerke in der Ukraine: Welche Gefahren drohen durch den Krieg?

Berlin Seit dem Brand auf dem Gelände des ukrainischen Atommeilers Saporischschja vor einem Monat sorgt sich die Welt vor einer Kernschmelze und einem Super-GAU wie in Tschernobyl 1986 oder Fukushima 2011. Jetzt zogen russische Truppen vom havarierten Kernkraftwerk Tschernobyl ab.

Rafael Mariano Grossi, Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), kündigte an, dass IAEA-Experten unter seiner Führung umgehend in die Ukraine reisen und die Arbeit der ukrainischen Techniker mit Ausrüstung und Expertise unterstützen würden.

Zuletzt hieß es vonseiten der Atomenergiebehörde, von den 15 im Land befindlichen Reaktoren an vier Standorten seien sieben in Betrieb, darunter zwei im von Russland kontrollierten Meiler Saporischschja, drei in Riwne und zwei in der Südukraine. Die anderen Reaktoren waren für Wartungsarbeiten abgeschaltet worden, darunter auch beide Reaktoren im Kraftwerk Chemelnyzkyj. Das Handelsblatt gibt einen Überblick über die aktuelle Situation:

In der Ukraine werden mehr als 50 Prozent des im Land benötigten Stroms mit Atomkraft produziert. Der Komplex in Saporischschja im Südosten des Landes ist die größte Atomkraftwerksanlage in Europa. Dort stehen sechs Druckwasserreaktoren russischer Bauart, die in den Jahren 1985 bis 1996 in Betrieb gegangen sind.

Rund 250 Kilometer weiter westlich liegt das Kernkraftwerk Juschnoukrainsk mit drei Reaktoren ebenfalls russischer Bauart. Sie wurden 1983, 1985 und 1989 in Betrieb genommen.

Das Kraftwerk Riwne liegt im Nordwesten an der Grenze zu Belarus. Dort befinden sich vier Reaktoren, darunter der jüngste ukrainische Reaktorblock von 2006. Westlich von Kiew liegt das Kernkraftwerk Chmelnyzkyj mit zwei Reaktoren.

Hinzu kommen unweit der belarussischen Grenze die drei stillgelegten Blöcke am Standort Tschernobyl und der 1986 zerstörte Block 4. Auf dem Gelände befinden sich zudem ein Nass- und Trockenlager für bestrahlte Brennelemente aus dem Betrieb des Kraftwerks Tschernobyl sowie Lager- und Verarbeitungseinrichtungen für flüssige und feste radioaktive Abfälle.

Wer hat in den AKWs das Sagen?

Saporischschja steht unter der Kontrolle russischer Streitkräfte. Das heißt nach Erkenntnissen der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) in Köln, dass die russischen Truppen den Zugang zu dem AKW kontrollieren. „Soweit wir wissen, mischen sich die Russen nicht in den laufenden Betrieb der Kraftwerke ein“, sagte der wissenschaftlich-technische Geschäftsführer Uwe Stoll dem Handelsblatt.

Tschernobyl scheint sich wieder unter der vollständigen Kontrolle der Ukraine zu befinden. Die IAEA teilte mit, dass sie von ukrainischer Seite über den Abzug von russischen Truppen informiert worden sei. Es halte sich aber immer noch russisches Militär auf dem Anlagengelände auf.

Dieses Bild aus einem vom Kernkraftwerk Saporischschja veröffentlichten Video zeigt ein helles, aufflackerndes Objekt – möglicherweise eine russische Rakete – das auf dem Gelände des Kernkraftwerks Anfang März einschlägt. (Foto: dpa) Kernkraftwerk Saporischschja

Harald Ebner, Vorsitzender des Umweltausschusses des Bundestags, ist dennoch besorgt: „Auch überlastetes Personal birgt Gefahren“, sagte der Grünen-Politiker dem Handelsblatt. „In Tschernobyl beispielsweise hat es seit fast zwei Wochen keinen Schichtwechsel mehr gegeben.“

Nach IAEA-Angaben hat der letzte Wechsel des technischen Personals am 20./21. März stattgefunden.

Juschnoukrainsk, Riwne und Chmelnyzkyj standen bislang noch unter ukrainischer Kontrolle.

Welche weiteren radioaktiven Quellen gibt es in der Ukraine?

In der Hauptstadt Kiew befindet sich ein nuklearer Forschungsreaktor. In Charkiw steht eine eher als unkritisch geltende Versuchsanlage für Forschungszwecke sowie medizinische und technische Anwendungen. Die Radioaktivität dort sei minimal, so die GRS.

Darüber hinaus werden in Kiew, Charkiw, Dnipro, Donezk, Lwiw und Odessa sogenannte Radon-Lager betrieben. In diesen Lagern werden schwach- und mittelradioaktive Abfälle aus Medizin, Forschung und Industrie zwischengelagert. In der stark umkämpften Stadt Mariupol gibt es zudem ein Onkologiezentrum mit diversen Strahlungsquellen.

Welche Gefahren drohen?

Seit Beginn des Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar werden immer wieder Kampfhandlungen im Zusammenhang mit kerntechnischen Anlagen berichtet. Nach Einschätzung des Bundesamts für Strahlenschutz (BfS) besteht jedoch keine akute Gefahr einer Freisetzung von radioaktiven Stoffen. Es liegen auch keine Hinweise vor, dass in der Ukraine radioaktive Stoffe freigesetzt worden sein könnten.

Aufgrund des Krieges seien Informationen nur schwer zu überprüfen, heißt es allerdings. Auch gebe es in Gebieten, in denen Kampfhandlungen stattgefunden hätten, weniger verfügbare Messdaten. Alle vorliegenden radiologischen Messwerte bewegten sich aber im normalen Bereich.

Die Datenlage sei dünn, sagte Grünen-Politiker Ebner. Es gebe deutliche Kontrolllücken. „Das ist nicht zufriedenstellend bei Hochrisikoanlagen.“

Ist die Stromversorgung gesichert?

In der Regel produziert ein Atomkraftwerk Strom, es braucht also Leitungen, den Strom zu exportieren. Bei beschädigten Stromleitungen können die Reaktoren heruntergefahren werden. Das Problem: Auch ein heruntergefahrenes Atomkraftwerk produziert Wärme, sodass es weiter aktiv gekühlt werden muss - wenn auch in geringerem Umfang als im vollen Leistungsbetrieb. Nahe Saporischschja lagern abgebrannte Brennelemente, die permanent mit Wasser gekühlt werden müssen. Kommt es dabei zu Problemen, könnten die abgebrannten Brennstäbe nach kurzer Zeit überhitzen.

Fällt das externe Stromnetz aus, stellen Dieselgeneratoren die Kühlung sicher. Für den Betrieb dieser Generatoren sind an den Standorten Dieselvorräte für einige Tage vorhanden. Langfristig muss entweder die externe Stromversorgung wiederhergestellt werden, oder die Dieseltanks müssen aufgefüllt werden. Michael Sailer, Experte für die Sicherheit von Atomkraftwerken, schließt ein Worst-Case-Szenario nicht aus. Sollte die Stromversorgung zusammenbrechen und gleichzeitig die Notstromgeneratoren ausfallen, ließe sich eine Kernschmelze kaum mehr aufhalten, sagte er im Februar.

Bislang war nur Tschernobyl zeitweise vollständig von der Stromversorgung abgeschnitten. Da die dort gelagerten Brennelemente schon seit mehr als 20 Jahren dort lagern, geben sie aber kaum noch Wärme ab, sodass keine akute Gefahr droht.

Welche potenziellen Auswirkungen könnte es auf Deutschland geben?

Im Falle einer Freisetzung radioaktiver Stoffe wären die Auswirkungen auf Deutschland gering, so das BfS. Die Behörde hat sich bereits in der Vergangenheit mit der Frage beschäftigt, welche Auswirkungen bei einer Freisetzung radioaktiver Stoffe in ukrainischen Kernkraftwerken auf Deutschland zu erwarten wären. Dazu wurde untersucht, wie sich radioaktive Stoffe verbreiten würden. Demnach bewegten sich über ein Jahr hinweg in der Vergangenheit nur an etwa 60 Tagen im Jahr die Luftmassen nach Deutschland.

Etwaige Notfallmaßnahmen würden sich voraussichtlich auf die Landwirtschaft und die Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte beschränken. „In den meisten Fällen steht der Wind so, dass etwaige Radioaktivität nach Osten wehen würde“, sagte Florian Gering, Abteilungsleiter Radiologischer Notfallschutz beim BfS. „Russland wäre damit als Erstes betroffen.“

Droht ein zweites Tschernobyl?

Eher nein. „Die Reaktoren sind moderner, die Sicherheitsmechanismen deutlich besser“, sagte BfS-Abteilungsleiter Gering. „Die Dimensionen des Tschernobyl-Unfalls würden kaum erreicht werden.“ Ein Restrisiko bleibt: „Da sich an jedem Standort mehrere Reaktoren befinden, kann es theoretisch im schlimmsten Fall auch zu einem Notfall in mehreren Reaktoren kommen, der erhebliche Mengen radioaktiven Materials freisetzen könnte.“

So sieht es auch GRS-Geschäftsführer Stoll: „Es müsste eine Verkettung äußerst ungünstiger Umstände zusammenkommen, damit nennenswerte Mengen radioaktiven Materials erstens freigesetzt werden und zweitens nach Westeuropa kommen.“

Grünen-Politiker Ebner beruhigt das nicht: „Die Geschichte der Atomunfälle lehrt uns doch eines: Obwohl der Mensch meint, alles bedacht und jegliches Risiko ausgeschlossen zu haben, ist sowohl in Tschernobyl und auch in Fukushima das vorher Undenkbare geschehen.“

Die Atomruine in Fukushima - am 11. März 2011 kam es hier zum Super-Gau. (Foto: AP) Atomkraftwerk Fukushima

Ein Punkt mache ihm besonders Sorge: „Die Gefahr von Plünderungen und die Entwendung von Nuklearmaterial, das möglicherweise vielleicht sogar für schmutzige Bomben eingesetzt wird“, so Ebner. „Die IAEA hat keine lückenlose Kontrolle über den Verbleib von hochradioaktivem Material.“

Diese Sorge teilt auch Stoll: „In vielen Ländern ist Diebstahl von strahlendem Material die größte radiologische Bedrohung“, sagte Stoll dem Handelsblatt. Dazu zähle er im Moment auch die Ukraine. In Unternehmen, Laboren, Krankenhäusern gibt es Strahlenquellen wie Messgeräte, die mitunter auch aus Unwissenheit mitgenommen würden und eine große Gefahrenquelle darstellten.

Wie wird die Strahlung überwacht?

Das BfS überprüft die Daten verschiedener Messeinrichtungen in der Ukraine regelmäßig. Vor allem in Gebieten, in denen Kampfhandlungen stattgefunden haben, sei die Verfügbarkeit von Messdaten allerdings reduziert, so das BfS. Ein grundsätzlicher Überblick sei aber gegeben. Zusätzlich zu den Messstationen in der Ukraine selbst werden auch Messdaten aus den benachbarten Ländern überprüft. Auch in Deutschland misst das BfS die natürliche Strahlenbelastung.

Was sagen Umweltverbände?

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace äußerte sich mehrfach besorgt über die Bedrohung des Betriebs ukrainischer Atomkraftwerke und anderer nuklearer Anlagen durch das russische Militär. Als Grund nennt Greenpeace die jahrzehntealte, sowjetische Bauweise und den altersbedingten Verschleiß. Die ursprüngliche technische Lebenslaufzeit der Reaktoren sei lange abgelaufen.

Wichtige vereinbarte Nachrüstungen beispielsweise der Notstromversorgung oder bei Filteranlagen, die Radioaktivität zurückhalten sollen, wurden bisher nicht vollständig umgesetzt. „Die Kombination aus alter Reaktortechnik, nicht umgesetzten Sicherungsmaßnahmen und militärischen Kämpfen rund um die Atomanlagen setzt die Betriebsmannschaft unter enormen Stress“, sagt Heinz Smital, Atomexperte von Greenpeace. „Das ist eine hochgefährliche Mischung, die leicht zu schweren Reaktorunfällen führen kann.“

