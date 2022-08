Russland Atommacht Indien nimmt an Putins Großmanöver teil – und versucht so den Spagat in Asien

Bangkok Es ist offenbar ein überschaubarer Einsatz, aber einer mit hoher Symbolkraft: Für Russlands groß angelegtes Militärmanöver „Wostok 2022“ stellt Indien lokalen Medienberichten zufolge lediglich eine 75-Personen-Delegation bereit.

Doch die Teilnahme reicht aus, um dem Kreml abermals die Möglichkeit zu einem Propagandaerfolg zu geben: Auch ein halbes Jahr nach Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine kann sich Russland damit als Großmacht inszenieren, die in Teilen der Welt immer noch als akzeptabler Partner gilt.

Insgesamt 13 Länder listete das Verteidigungsministerium in Moskau am Montag als Teilnehmer und Beobachter seiner Großübung auf, die ab Donnerstag mit 50.000 Soldaten im Osten des Landes und im Japanischen Meer stattfinden soll. Darunter befinden sich mit China, Syrien und Belarus eine Reihe von Autokratien, auf deren Unterstützung sich Russlands Präsident Wladimir Putin in Kriegszeiten verlassen kann.

Mit Indien ist aber auch die größte Demokratie der Welt mit von der Partie. Die Regierung in Neu-Delhi demonstriert damit, dass sie an der Partnerschaft mit Russland nicht nur aus ökonomischen Gründen festhält – sondern auch weiterhin auf eine militärische Zusammenarbeit setzt.

Indien versucht so, einen schwierigen Spagat aufrechtzuerhalten: Asiens drittgrößte Volkswirtschaft will einerseits die sicherheitspolitische Kooperation mit dem Westen ausbauen – um sich so für eine mögliche Konfrontation mit China zu wappnen. Andererseits möchte sich das Land aber alle außenpolitischen Optionen offenhalten und deshalb die seit Jahrzehnten guten Verbindungen Richtung Moskau nicht kappen.

Zum Missfallen der Regierungen in Europa und Amerika ist Indien nicht bereit, die russische Invasion der Ukraine zu verurteilen – offiziell gibt man sich in Neu-Delhi als neutral. Gleichzeitig baute das Land seine Energieimporte aus Russland seit Beginn des Kriegs massiv aus – und schwächte damit die Wirkung der westlichen Wirtschaftssanktionen ab.

Für Russland ist das traditionelle Großmanöver in Sibirien Militärübung und Machtdemonstration zugleich. (Foto: dpa) Manöver „Wostok“ im Jahr 2018

Inzwischen ist Russland für das 1,4 Milliarden Einwohner große Schwellenland der zweitgrößte Öllieferant hinter dem Irak. In Rüstungsfragen war Russland bereits vor dem Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine Indiens wichtigster Partner: Ein Großteil der in Indien eingesetzten Militärausrüstung stammt aus russischen Waffenschmieden. Derzeit verhandelt Indien laut lokalen Medien mit Russland über den Kauf von sechs Überschallbombern des Typs Tupolew Tu-160.

USA planen Militärübung mit Indien im Oktober

Die Beteiligung an dem russischen Militärmanöver wurde von der indischen Regierung bisher nicht offiziell bestätigt – aber auch nicht dementiert. Bereits vor zwei Wochen hatte China mitgeteilt, neben Indien und anderen Ländern an dem „Wostok“-Manöver teilzunehmen.

„Ziel ist es, die praktische und freundschaftliche Zusammenarbeit mit den Armeen der teilnehmenden Länder zu vertiefen“, hieß es in einer Erklärung des chinesischen Verteidigungsministeriums. Chinas Teilnahme stehe in keiner Verbindung zu „der aktuellen internationalen und regionalen Lage“, fügte das Ministerium hinzu – offenbar mit Blick auf den Ukrainekrieg und die Spannungen rund um die Inselrepublik Taiwan, die China als sein Staatsgebiet begreift.

Die USA reagierten zurückhaltend auf Indiens Engagement bei der Militärübung. US-Außenamtssprecher Ned Price verwies in einer Pressekonferenz auf die historische Verbundenheit Indiens mit Russland und zeigte Verständnis dafür, dass man dies nicht so einfach ändern könne, „wie einen Lichtschalter umzulegen“. Eine Neuausrichtung der Außenpolitik eines Landes und dessen Rüstungspartnerschaften zu erreichen, sei nicht über Nacht erzielbar, sagte er. „Wir sehen dies als eine langfristige Herausforderung.“

Seit Ausbruch des Ukrainekrieges gibt es in Indien immer wieder Proteste. Diese Kommunisten geben Russland und den USA gleichermaßen die Schuld an dem Konflikt. (Foto: imago images/ZUMA Wire) Antikriegsdemonstration in Kolkata

Die Amerikaner kooperieren mit Indien an der Seite von Australien und Japan im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft Quad. In den vergangenen drei Wochen hielten Indien und die USA eine gemeinsame Übung von Sondereinsatzkräften ab.

Für Oktober ist eine weitere Militärübung der beiden Länder in der Nähe der umstrittenen Grenze zu China geplant. Die Regierung in Peking warnte angesichts des Vorhabens vor der Einmischung eines Drittstaates in den Konflikt.

Die Spannungen zwischen Indien und China haben seit einer tödlichen Auseinandersetzung im Himalaja zwischen Soldaten beider Länder im Jahr 2020 stark zugenommen. Dass nun die beiden Rivalen in Russland an der selben Militärübung teilnehmen, ist aber nicht ganz überraschend: Bereits bei dem russischen Manöver „Sapad“ im vergangenen Jahr waren Vertreter beider Länder anwesend – Indiens Armee nahm aktiv teil, China wurde damals als Beobachter geführt.

Ob chinesische und indische Soldaten nun bei „Wostok“ aufeinandertreffen werden oder ob sie an unterschiedlichen Übungen zum Einsatz kommen werden, war zunächst nicht bekannt. Indiens Außenminister Subrahmanyam Jaishankar warnte vergangene Woche in Bangkok, es werde zu keinem „asiatischen Jahrhundert“ kommen, sollten China und Indien nicht an einem Strang ziehen. „Im Moment befinden sich die Beziehungen in einer äußerst schwierigen Phase.“

