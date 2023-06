Russland Aufruf zum Militärputsch: Russische Behörden gehen gegen Wagner-Chef Prigoschin vor

Die russischen Behörden haben Strafermittlungen gegen den Chef der Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, wegen eines Aufrufs zum Militärputsch aufgenommen. Es gehe um seine Drohung, Verteidigungsminister Sergej Schoigu zu stürzen, erklärte das nationale Antiterror-Komitee am Freitag. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, es würden alle notwendigen Schritte unternommen. Präsident Wladimir Putin sei über die Lage informiert.

Zuvor hatte Prigoschin Schoigu vorgeworfen, einen Raketenangriff auf ein Feldlager seiner Söldnertruppe befohlen zu haben. Dabei habe es eine große Zahl von Opfern gegeben. Das Verteidigungsministerium wies die Vorwürfe zurück.

Prigoschin sagte, Wagner-Kämpfer seien zu einem Einsatz gegen die für den Angriff verantwortlichen Befehlshaber ausgerückt. Er forderte die Armee auf, keinen Widerstand zu leisten. „Wir werden diejenigen, die versuchen, sich uns zu widersetzen, als Bedrohung betrachten und sie sofort vernichten“, kündigte Prigoschin an. Jeder Kontrollpunkt, der sich widersetze, werde unter Feuer genommen. Angreifende Flugzeuge würden abgeschossen.

„Das Böse, das die militärische Führung des Landes im Sinn hat, muss gestoppt werden“, sagte Prigoschin in einer aufgezeichneten Erklärung. Seine Truppe sei nicht darauf aus, Putin herauszufordern. „Wir werden mit denen, die russische Soldaten vernichten, aufräumen und dann an die Front zurückkehren“, versicherte er. „Die Gerechtigkeit in den Streitkräften wird wiederhergestellt werden, und dann wird die Gerechtigkeit in ganz Russland wiederhergestellt werden.“

Mehr: Alle aktuellen Entwicklungen im Newsblog