Russland Aufruf zum Putsch: Russische Kampfverbände wenden sich gegeneinander

Der Chef der russischen Privatarmee Wagner gilt in den Augen der russischen Führung nun als möglicher Putschist.

Riga Ein Streit zwischen der russischen Armee und der für Russland in der Ukraine kämpfenden Söldnergruppe Wagner entwickelt sich zu einer militärischen Auseinandersetzung. Angeblich hat die Armee Raketen auf die Wagner-Söldner abgeschossen.

Jetzt rücken diese nach eigenen Angaben auf die russische Stadt Rostow am Don vor, von wo aus die Armee den Krieg in der Ukraine koordiniert. Angeblich haben sie den Militärflughafen dort schon besetzt.

Die Behörden in Moskau und Umgebung riefen den Anti-Terror-Notstand aus.Die Sicherheitsvorkehrungen wurden verschärft.

Die von Moskau nach Süden führende Autobahn M-4 wurde gesperrt, um einem Militärkonvoi Platz zu machen.

Auf der einen Seite des nun eskalierten Streits steht der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu, ein enger Vertrauter von Präsident Wladimir Putin. Auf der anderen Seite steht Jewgeni Prigoschin, Chef der paramilitärischen Gruppe Wagner, die für Russland in der Ukraine eingesetzt wird.

Laut Prigoschin hat Schoigu einen Angriff auf die Wagner-Truppen befohlen. Mit Artillerie, Hubschraubern und Raketen habe die Armee sein Lager angegriffen und viele seiner Männer getötet.

Daraufhin setzte Priogoschin seine Truppen offenbar gegen die Armee in Bewegung. Nach eigenen Angaben hat er 25.000 Soldaten unter seinem Kommando. Mit wie vielen von ihnen er auf russisches Gebiet vorgerückt sein soll, ist nicht bekannt.

>> Lesen Sie hier: Wagner-Chef beklagt „Chaos“ in russischer Kriegsführung

Er forderte die Armee in einem Video auf Telegram auf, keinen Widerstand zu leisten. „Wir werden diejenigen, die versuchen, sich uns zu widersetzen, als Bedrohung betrachten und sie sofort vernichten“, kündigte er an. Jeder Kontrollpunkt, der sich widersetze, werde unter Feuer genommen. Angreifende Flugzeuge würden abgeschossen.

Videos sollen Angriff zeigen

In der Millionenstadt unweit der ukrainischen Grenze befindet sich das Hauptquartier der russischen Armee für den Süden des Landes. Diverse Videos, die in den sozialen Medien im Umlauf sind, zeigen Soldaten auf den Straßen, sowie militärische Fahrzeuge, darunter Panzer. Zu welcher Seite diese gehörten, sei nicht klar, schrieb etwa der unabhängige russische Exilsender Telekanal Doschd (TV Rain).

In dem Stützpunkt befindet sich die Militärführung für das südliche Russland. Von dort aus werden auch die Kämpfe in der Ukraine überwacht.

Nach Angaben der russischen staatlichen Nachrichtenagentur Tass wurden militärische Checkpoints in der Nähe des Hauptquartiers in Rostow errichtet. Militär und Ordnungskräfte würden die öffentliche Ordnung aufrechterhalten, heißt es in der Meldung.

Prigoschin behauptete, Schoigu sei persönlich in Rostow gewesen, um den Angriff auf Wagner zu leiten, und dann „feige“ geflohen. „Dieser Abschaum wird gestoppt werden“, sagte er in Bezug auf Schoigu.

„Dies ist kein Militärputsch“, sagte Prigoschin, „sondern ein Marsch der Gerechtigkeit.“ Der größte Teil des Militärs unterstütze ihn.

„Wir werden mit denen, die russische Soldaten vernichten, aufräumen und dann an die Front zurückkehren“, versicherte er. „Die Gerechtigkeit in den Streitkräften wird wiederhergestellt werden, und dann wird die Gerechtigkeit in ganz Russland wiederhergestellt werden.“

Mitglieder der Söldnergruppe Wagner in der Stadt Rostow am Don. (Foto: Reuters) Soldaten

Kurz zuvor hatte Prigoschin öffentlich die Grundlage für Russlands Krieg gegen die Ukraine angezweifelt. Dass von der Ukraine eine Aggression ausgehe und diese gemeinsam mit der Nato Russland angreifen solle, sei eine Lügengeschichte.

Außerdem hatte er der Militärführung wiederholt Unfähigkeit vorgeworfen und Schoigu persönlich für Niederlagen in dem Krieg verantwortlich gemacht.

In der Nacht auf Samstag nahmen die russischen Behörden Strafermittlungen gegen Prigoschin wegen eines Aufrufs zum Militärputsch auf. Die Anschuldigungen seien unwahr und eine Provokation, erklärte das Verteidigungsministerium.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sprach von einem „versuchten bewaffneten Aufstand“. Präsident Putin lasse sich vom Verteidigungsministerium, dem Geheimdienst FSB, dem Innenministerium und der Nationalgarde rund um die Uhr informieren.

Ausmaß des Angriffs unklar

Verschiedene russische Politiker reagierten beunruhigt auf die Entwicklung. So schreibt der von Russland eingesetzte Gouverneur von Sewastopol auf der Krim, Michail Rasoschajew, bei Telegram: „Wie viele von Ihnen schlafe ich nicht, sondern aktualisiere den Newsfeed.“ Er appellierte, nun an das Land und an den Präsidenten zu glauben.

Die im Exil lebende russische Politikanalystin Tatjana Stanowaja schrieb dagegen, bisher gebe es keine überzeugenden Beweise dafür, dass Prigoschin seine Truppen irgendwo hin führen würde. Für den FSB und den Generalstab sei es ein „Feiertag“ , da Prigoschin abgestraft würde.

Prigoschins Verhältnis zu Putin galt lange als eng. Er habe in letzter Zeit aber keinen direkten Zugang zu Putin gehabt, betonte Stanowaja, die am Carnegie-Zentrum für Russland und Eurasien forscht.

>> Lesen Sie hier: Der Kreml verliert die Geduld mit Wagner-Chef Prigoschin

„Viele an der Macht freuen sich jetzt über das Ende von Wagner“, schreibt Stanowaja. Allerdings sei „die ganze Geschichte“ zugleich „auch ein Schlag für Putins Position, da viele Menschen innerhalb der Elite Putin persönlich dafür verantwortlichen machen würden, dass es „soweit gekommen“ sei.

Jade McGlynn, Russlandexpertin am Londoner Kings College, geht davon aus, dass ein Putsch in Moskau „sehr unwahrscheinlich“ sei. „Prigoschin hat keinen Rückhalt in der Elite“, stattdessen sei er ein Außenseiter – „und Putin stellt sich auf die Seite der Eliten“. Allerdings sei Prigoschin zugleich ein Ventil für die „Anti-Elite-Frustration“ wegen Russlands Versagen im Krieg. Diese Wut werde auch weiterhin eine Gallionsfigur brauchen.

Laut der russischen Politökonomin Alexandra Prokopenko, die derzeit in Berlin am Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien forscht, sehe es so aus, „als würde Prigoschin um sein Überleben im System kämpfen.“ Putins Regime sei allerdings „noch nicht wirklich bedroht“, urteilt sie.

Angriffe auf die Ukraine gehen weiter

Zugleich wird bereits debattiert, welche Auswirkungen die Russland-interne Entwicklung für den Verlauf des Krieges gegen die Ukraine haben könnte. Der russische Armeegeneral Sergej Surowikin, der zudem Vizechef des russischen Generalstabs ist, rief Prigoschin in einer Videobotschaft dazu auf, den Machtkampf zu beenden.

„Der Gegner wartet nur darauf, bis sich bei uns die innenpolitische Lage zuspitzt“, sagte Surowikin, der eigentlich als Verbündeter Prigoschins gilt. Man dürfe dem Gegner nicht in die Hände spielen „in dieser für das Land schweren Zeit“.

Die Angriffe der russischen Armee auf die Ukraine gingen weiter. In der Nacht auf Samstag herrschte erneut Luftalarm im gesamten Land, in der Hauptstadt Kiew wurden offiziellen Angaben zufolge zwei Zivilisten in Folge des russischen Angriffs getötet. Acht Menschen seien dabei verletzt worden. Überreste einer Rakete, die von der Flugabwehr abgeschossen wurde, fielen auf ein Wohnhaus, in dem daraufhin Feuer ausbrach.

Russischen Medienberichten zufolge begannen die in Russland beliebten Webseiten VKontakte und und Yandex, Informationen im Zusammenhang mit Prigoschin zu blockieren.

Mit Agenturmaterial.

Mehr: Alle aktuellen Entwicklungen im Newsblog