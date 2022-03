Russland Aushebeln von Sanktionen: Warum die EU nicht härter gegen Kryptowährungen vorgeht

New York, Brüssel, Frankfurt Keine Jachten und Luxuswohnungen, keine noblen Autos, keine Guthaben bei westlichen Banken: Die EU will die Besitztümer russischer Oligarchen und Politiker sperren. Doch das System ist löchrig. Ein Weg, Sanktionen zu umgehen, können Kryptowährungen sein.

Die Wallets, Ablageorte, in denen sich die Bitcoin oder andere Währungen befinden, unterliegen nicht den gleichen Auflagen wie Konten bei Banken. Darum ist es für die Behörden schwer, die Finanzströme dort nachzuvollziehen und zu kappen.

Bisher konnten sich die EU-Staaten aber nicht darauf einigen, das Problem mit neuen Mitteln anzugehen: Den Vorschlag, alle Handelsplattformen mit Sanktionen zu belegen und ihnen Geschäfte mit Russen und russischen Unternehmen zu untersagen, lehnen die EU-Staaten bisher ab. Obwohl die Sanktionen schon sehr weit gehen, sollen sie noch immer möglichst nur Oligarchen und den russischen Staat treffen und möglichst wenig die breite Bevölkerung.

Die Staats- und Regierungschefs werden sich daher zum Abschluss ihres Treffens am Freitag wohl nur auf die Aussage einigen, dass Kryptowährungen genauso von Sanktionen betroffen sein sollen wie andere Guthaben auch. „Das reicht nicht“, sagt der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber. „Die EU muss besser darin werden, die Finanzströme bei Kryptowährungen nachzuvollziehen. Das ist für die Zukunft schon geplant, muss jetzt aber vorgezogen werden.“ Seit zwei Jahren wird an dem entsprechenden Gesetz namens „Mica“ gearbeitet. Bis es in Kraft tritt, wird noch etwas Zeit vergehen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

EZB-Chefin Christine Lagarde sagte Ende Februar: „Es gibt immer kriminelle Möglichkeiten, ein Verbot zu umgehen. Deshalb ist es so wichtig, dass Mica so schnell wie möglich durchgesetzt wird.“

Auch in den USA gibt es Druck. Demokratische Senatoren um Elizabeth Warren schrieben an Finanzministerin Janet Yellen: „Wir müssen sicherstellen, dass die Sanktionen gegen Russland und andere Gegner effektiv sind. Daher fordern wir weitere Informationen zu der Frage, wie das Finanzministerium die Einhaltung der Sanktionen seitens der Kryptobranche sicherstellt.“

Das US-Finanzministerium hatte schon im Oktober – lange vor Ausbruch des Ukrainekrieges – davon berichtet, dass die zunehmende Verbreitung von Kryptowährungen zu „Risiken bei der Einhaltung von Sanktionen“ führen kann.

EU entscheidet sich gegen härtere Sanktionen

Gerade in Russland sind Kryptowährungen weit verbreitet. Die Handelsplattform Triple A aus Singapur schätzt, dass 17 Millionen Russen Kryptogeld besitzen, das wären zwölf Prozent der Bevölkerung. Wer sein Geld in Kryptokonten parken wollte, hat das vermutlich schon getan. Die Handelsvolumina aus dem russischen Raum hätten sich in den vergangenen Tagen deutlich erhöht, heißt es beim Analysehaus Chainalysis, das auch mit verschiedenen US-Behörden zusammenarbeitet.

Das muss aber nicht bedeuten, dass auf diesem Weg Sanktionen umgangen werden. Es sei unwahrscheinlich, dass sanktionierte Russen ihr Vermögen in Kryptowährungen retten wollen, sagte Chainalysis-Manager Salman Banaei. Die Transaktionen kämen vermutlich von „normalen Bürgern, die versuchen, das Vermögen ihres Haushalts zu bewahren“, sagte eine Sprecherin. Man habe bislang keine Fälle von groß angelegten Sanktionsbrüchen festgestellt.

>> Lesen Sie hier: Die Russlandsanktionen zeigen die Macht der Kryptowelt

Ob die Behörden genauer dahinterkommen, hängt auch von der Kooperationsbereitschaft der Handelsplattformen ab. Die Ukraine hatte die Kryptobörsen kurz nach der Invasion aufgefordert, russische Nutzerinnen und Nutzer vom Handel auszuschließen. Die Blockchain-Adressen auch von normalen russischen Nutzern sollten eingefroren werden.

Börsen sind unterschiedlich kooperationsbereit

Das Wiener Start-up Bitpanda hingegen hat mittlerweile alle Ein- und Auszahlungen von russischen und an russische Banken unterbunden und so den Zahlungsverkehr komplett eingestellt.

Die große US-Plattform Coinbase war zuerst skeptisch. „Einige gewöhnliche Russen nutzen Krypto jetzt als Rettungsleine, nachdem ihre Währung zusammengebrochen ist. Viele von ihnen sind wahrscheinlich gegen das, was ihr Land tut, und ein Verbot würde auch ihnen schaden“, hatte Coinbase-CEO Brian Armstrong über Twitter mitgeteilt.

Anfang der Woche fror Coinbase 25.000 russische Konten ein und meldete sie den US-Behörden. Man habe den Verdacht, russische Nutzer seien darüber an „unerlaubten Aktivitäten“ beteiligt. Coinbase ist an der US-Börse Nasdaq gelistet und hält, schon um die eigenen Aktionäre zu besänftigen, einen engen Draht zur Aufsicht. Die Sperrungen seien aber keine spezifische Reaktion auf die russische Invasion in der Ukraine, wie das Unternehmen mitteilte, die meisten der Adresse habe man bereits „vor der Invasion identifiziert“, einen „Anstieg der Aktivitäten zur Umgehung von Sanktionen“ nach der Invasion habe man nicht beobachtet.

>> Lesen Sie hier: Sanktionen gegen sieben russische Banken: Eine Liste mit großen Lücken

Daneben gibt es Plattformen wie Binance, die auf den Kaimanninseln registriert ist. Binance besitzt kein Impressum, residierte zwischenzeitlich auf Malta und ist seit Jahren auf der Flucht vor den Regulierungsbehörden. In der Vergangenheit machte die Börse durch gravierende Hacks von sich reden, gehört jedoch weiterhin zu den großen Spielern am Markt. Angesichts der US-Sanktionen erklärte Binance-Chef Changpeng Zhao, er wolle russische Nutzer nicht ausschließen – aus Gründen der „finanziellen Freiheit“.

Eine Zwischenposition nimmt die große US-Börse Kraken ein. Kraken-Chef Jesse Powell erklärte, man werde man keine russischen Konten abschalten, solange man dazu rechtlich nicht verpflichtet sei. Da der Handel mit Kryptowährungen aber in Blockchains gespeichert wird, lässt sich jede Transaktion auf ewig nachvollziehen.

Problem beim Umtausch in Euro oder Dollar

Zwar sind in den Daten keine Namen enthalten, bei größeren Bewegungen hätten Ermittler aber immerhin eine Spur. „Die Umgehung von Sanktionen über Kryptowährungen ist zwar von vornherein schwieriger aufzudecken“, sagte ein Sprecher der EU-Kommission. „Aber wenn sie einmal aufgedeckt ist, ist es sehr einfach, sie zu untersuchen, da Kryptotransaktionen vollständig rückverfolgbar sind und es praktisch unmöglich ist, dies zu ändern.“

Ein ähnliches Problem gibt es, wenn die Kryptowährung wieder in normale Fiat-Währung, also etwa in Euro oder Dollar, umgetauscht wird. Bei größeren Beträgen werden Finanzermittler darauf aufmerksam. Die Instrumente dafür sind die gleichen wie bei der Geldwäschebekämpfung.

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler sieht deswegen keinen weiteren Handlungsbedarf. Kryptowährungen zu sanktionieren hätte wenig Aussicht auf Erfolg und würde „Anbieter und Millionen Nutzer“ in die Illegalität treiben.

Richard Clark, Governance-Experte der Princeton University, findet die Sorgen vor kriminellen Machenschaften mit Kryptowährungen berechtigt. In einem Beitrag für den einflussreichen Thinktank Brookings mahnt er jedoch an, nicht nur auf die Handelsplattformen zu achten, sondern auch auf Währungen, die besonders auf Privatsphäre setzen und ohne die Hilfe von Plattformen gehandelt werden.

Mehr: Von „Krypto als Rettungsleine“ bis zur Einstellung des Zahlungsverkehrs: So reagieren Kryptobörsen auf den Krieg