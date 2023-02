Russland-Besuch Wang Yi will sich in Moskau als Friedensstifter im Ukraine-Krieg darstellen

Chinas oberster Außenpolitiker gibt vor, mit Ungarn an einem Friedensprozess zu arbeiten. Doch in Europa und den USA wachsen die Sorgen vor chinesischen Waffenlieferungen.

Wang Yi ist seit Dezember der oberste Außenpolitiker Chinas. (Foto: Reuters) Chinas Außenminister Wang Yi

Berlin, Peking Während US-Präsident Joe Biden am Montag mit einem Besuch in Kiew die enge Unterstützung für die Ukraine betonte, wurde Chinas führender Außenpolitiker Wang Yi zur gleichen Zeit in Moskau erwartet. Nach Ansicht politischer Beobachter ist es wahrscheinlich, dass es während des Aufenthaltes auch um mögliche Friedensgespräche zwischen Moskau und Kiew geht.

Bei seinem Besuch könnte Wang Yi auch Russlands Staatschef Wladimir Putin treffen, sagte Kreml-Sprecher Dmitriv Peskow. Das Außenministerium in Peking wollte sich dazu nicht näher äußern.

Die Geheimnistuerei passt zum bisherigen Auftreten Wang Yis bei seiner Europatour, die ihn bislang nach Frankreich, Italien, Deutschland und Ungarn geführt hatte. Nach dem Besuch in Budapest sagte Wang Yi am Montag, China wolle zusammen mit Ungarn an einer Friedenslösung für den Ukrainekrieg arbeiten. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz hatte er am Samstag mit der Ankündigung eines Plans zur „politischen Lösung der Ukrainekrise“ überrascht.