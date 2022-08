Russland „Das Hirn Putins“ - Tochter des Ideologen Dugin bei Anschlag getötet

Ihr Vater ist einer der prägendsten Köpfe des Putin-Russlands. Galt ihm ein mögliches Attentat auf das Auto? Moskau und Kiew erheben schwere Vorwürfe gegeneinander.

Auf diesem vom russischen Untersuchungsausschuss veröffentlichten Handout-Foto arbeiten Ermittler am Ort der Explosion eines von Daria Dugina gefahrenen Autos außerhalb von Moskau. (Foto: dpa) Dugin-Tochter bei Autoexplosion nahe Moskau getötet

Moskau Die Tochter eines führenden russischen Nationalisten ist nach Behördenangaben bei einem Bombenanschlag nahe Moskau getötet worden. Die Politikjournalistin Darja Dugina, Tochter des Ideologen Alexander Dugin, starb am Samstagabend als Pkw-Fahrerin bei der Explosion einer Autobombe, wie russische Ermittlungsbehörden am Sonntag mitteilten.

Dugina war wie ihr Vater eine prominente Verfechterin des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der Errichtung eines großrussischen Imperiums. Dugin wird von einigen Beobachtern als einflussreicher Kopf hinter der Politik von Präsident Wladimir Putin angesehen. Das russische Außenministerium nannte die Ukraine als möglichen Drahtzieher der Explosion. Die Regierung in Kiew wies diese Annahme zurück, äußerte aber Genugtuung über den Vorfall.

Die staatliche Nachrichtenagentur Tass zitierte einen Bekannten Duginas mit der Äußerung, das von ihr gelenkte Fahrzeug habe ihrem Vater gehört, der vermutlich das Ziel des Anschlags gewesen sei. Die Regierungszeitung „Rossijskaja Gaseta“ berichtete, Vater und Tochter hätten gemeinsam ein Festival besucht. Im letzten Moment habe Dugin sich entschieden, in ein anderes Auto zu steigen.

Nach Angaben russischer Ermittler war unter dem Auto auf der Fahrerseite ein Sprengsatz befestigt. Dugina sei am Ort der Explosion gestorben. Die oberste Ermittlungsbehörde Russlands zog die Untersuchung an sich und sprach von Hinweisen auf einen Auftragsmord.

Eine Sprecherin des russischen Außenministeriums erklärte, wenn die Spur in die Ukraine führe, wäre dies ein Hinweis auf eine Politik des „Staatsterrorismus“ durch die Regierung in Kiew.

Hirn Putins. (Foto: dpa) Russischer Ideologe Alexander Dugin

Ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski entgegnete im ukrainischen Fernsehen, im Gegensatz zu Russland sei die Ukraine kein „Terrorstaat“. Er sprach von Machtkämpfen zwischen verschiedenen politischen Fraktionen in Russland. Der Vorfall sei eine Rache des Schicksals an Unterstützern des russischen Angriffs auf die Ukraine. Russland bezeichnet die am 24. Februar begonnene Invasion als „militärische Spezialoperation“. Dugin und seine Tochter stehen auf Sanktionslisten der USA.

